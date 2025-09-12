98歳の現役ファッションデザイナー 藤本ハルミが、大阪・関西万博 夢洲会場内のEXPO サロンで開催するパソナグループ主催のイベント「NATUREVERSE INNOVATION EXPO 〜万博と共に歩む日本発の新たな Well-being 産業の創造〜」で、ファッションショー「NATUREVERSE ファッションショー」を実施する。イベントの開催日は9月16日で、ファッションショーは12時から。通し参加の会場チケットはすでに完売しており、Peatixで午前中限定参加の会場チケットと無料の配信チケットを販売している。

ファッションショーでは、藤本が手掛けたパビリオン「PASONA NATUREVERSE」VIP アテンダントのオートクチュールドレスを披露。ドレスは西陣織や友禅染など日本の伝統工芸を活かしたデザインで、万博閉幕後は、パソナグループが進める淡路島へのパビリオン移設計画で活用される予定だという。同氏はファッションショーを通し、未来を担う若い世代に向けて「年齢に関わらず夢や志を持って挑戦することの大切さを伝える」としている。

◾️NATUREVERSE ファッションショー

開催日：2025年9月16日（火）

開催時間：12:00〜

会場：EXPO サロン（大阪・関西万博 夢洲会場内）

所在地：大阪府大阪市此花区夢洲