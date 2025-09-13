¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡ÙÆÃÊÌ¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥Ã¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥Ã¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë Special Color Ver.¡×(9,900±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥Ã¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë Special Color Ver.¡×(9,900±ß)
TSUBURAYA CONVENTION 2025³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥Ã¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÂ¤·ÁÉôÌçLSS¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢·àÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤âÇËÃ¾¤·¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÌó150mm¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÇS.H.Figuarts²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥Ã¥È ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤ÎËÜÂÎ¿§¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤òºÎÍÑ¤·ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¡Ö¥Ù¥ê¥¢¥í¥¯¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÌö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Í·¤Ó¤¬²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¼¥¹¥Æ¥£¥¦¥à¸÷Àþ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä(¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ver.)¡×¤¬¿·µ¬Â¤·Á¤ÇÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)±ßÃ«¥×¥í (C)¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
