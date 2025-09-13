◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド 日本６ｘ―５パナマ＝延長９回タイブレーク＝（１２日・沖縄セルラー那覇）

日本がスーパーラウンド（ＳＲ）２戦目でパナマとの死闘を制し、開幕７連勝で１位での決勝進出を決めた。１４日に米国と対戦する。２試合連続タイブレークの末に延長８回、４点差を追いつき、延長９回１死満塁、岡部飛雄馬（敦賀気比）のスクイズでサヨナラ勝ち。岡部は２戦連続Ｖ打。１大会２度、２戦連続のタイブレーク勝利は初。日本は１次Ｒから持ち越す２勝を含め、４勝０敗。１３日午後６時３０分からは台湾戦に臨み、下重賢慎（健大高崎）が先発する。

＊ ＊ ＊

先発した最速１４９キロ右腕・森下翔太（創成館）が見事な快投を披露した。初回先頭のリベラに三塁打を許し、続くメンデスの一ゴロの間で１点を先取されたが、そこから１本のヒットも許さず。７回２／３を１安打３失点（自責１）の１１奪三振で先発の重責を果たした。

「初回、相手に点数をやってしまったので、そこからは絶対に点数をやらないぞという気持ちで、自分のピッチングでチームにいい流れを持ってこようと投げていました」

力強いストレートにスライダー、さらにはカーブと緩急も生かしてパナマ打線のバットに空を切らせた。２００４年以降、高校日本代表投手のＵ−１８Ｗ杯での２ケタ奪三振は、２０１９年ＳＲ・カナダ戦の奥川恭伸（星稜＝１８Ｋ）以来、１４人目（１６度目）だった。

９０球を投げたため、３日間の登板間隔を要し、今大会は最後のマウンドとなった。「きょうが最後と分かっていた。最後は絶対に悔いのないように終わりたいと投げていた。自分のピッチングで勝利に導くことはできないが、ベンチワークや選手のサポートをしっかりして貢献したい」。タフに勝ちきった仲間たちを、こう表現した。「勢いがあってチームワークができていて、本当に強いチームだと思います」。（加藤 弘士）