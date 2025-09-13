U18ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ·âÇË¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²£ÉÍ¹â¤Ï¥¹¥´¤«¤Ã¤¿
¡¡U18ÌîµåWÇÕ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ï12Æü¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÈÂÐÀï¡£¤Ò¤ÈºÝÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢²£ÉÍÀª¤Î³èÌö¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ÎÍÌîµåÉô¤Ï¡ÈÇÑÉô¡É¤Ø°ìÄ¾Àþ¡Ä²Ã³²À¸ÅÌ¤¬Èï³²À¸ÅÌÂ¦¤òÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Ç¹ðÁÊ¤Î°Û¾ï»öÂÖ
¡¡0¡Ý1¤ÎÏ»²ó1»à¤«¤é¼ç¾¤Ç4ÈÖ¡¦°¤ÉôÍÕÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢5ÈÖ¡¦±üÂ¼Î¿ÂçÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥ì¡¼¥É¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£±üÂ¼Î¿¤Î±¦Èô¤Ç2»à»°ÎÝ¤ÈÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢6ÈÖ¡¦°Ù±Êâ«ÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÃæÁ°¤ØÅ¬»þÂÇ¡£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤òÀ©¤·¤¿²£ÉÍ¥È¥ê¥ª¤¬ÌöÆ°¤·¡¢7²óÀ©¤Î½ªÈ×¤Ë1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÈ¬²óÎ¢1»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó°¤Éô¡¢±üÂ¼Î¿¡¢°Ù±Ê¤Î3¿Í¤¬¡¢ÅÜÅó¤Î3Ï¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤Þ¤¿¤âÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¶å²óÎ¢¤Ë¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£7Ï¢¾¡¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°¤Éô¤Î¥Ç¥£¥ì¡¼¥É¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç·«¤ê½Ð¤¹É¬»¦µ»¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êá¼ê¤Ï°ìÎÝÁö¼Ô¤¬Áö¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤ë¡£ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤È¤Îº£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä·è¾¡¤ä¡¢º£²Æ¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ·è¾¡¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏÀï¤Ê¤É¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯À®¸ù¤µ¤»¡¢º£²ó¤ÎU18¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤â·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¼ê¤Î±üÂ¼Íê¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢U18ÆüËÜÂåÉ½20¿ÍÃæ¡¢²£ÉÍÀª¤¬4¿Í¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÌîµå¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿ÀÜÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢²£ÉÍ¤ÎÁª¼ê¤¬¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊË¿¶¯¹ë¹»¤Î»ØÆ³¼Ô¡Ë
¡¡13Æü¤ÎÂæÏÑÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢14Æü¤ËºÆ¤ÓÊÆ¹ñ¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡U18WÇÕ¤ÎÇ®Àï¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¤¢¤Î¹ÎÍ¹â¤¬¡ÖÇÑÉô¡×¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎË½ÎÏ»ö·ï¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é£±¥«·î¤¢¤Þ¤ê¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Þ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤µ¤«¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£