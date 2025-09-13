¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë10Ï¢Àï¤Ø¡Ä13Æü¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç½ÉÅ¨¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È3Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ø¤Î¡ÖÄËÎõ¤ÊÈéÆù¡×¤òÂÎ¸½¡Ä¼ª¤ÎÄË¤¤¡È¥Õ¥©¥¢¡¦¥¶¡¦¥Á¡¼¥à¡É¤ÎÈ¯¸À¤â
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î½éÀï¤ÏÁ°²ó7Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç9²ó2»à¤«¤éÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤òÆ¨¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤¬Ãæ5Æü¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¡Ê42¡Ë¤ÈÅê¤²¹ç¤¦¡£
¡¡12Æü¸½ºß¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯13¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È2.5¥²¡¼¥àº¹¡£3°Ì¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Ï8¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Î3Ï¢Àï¤ÎÂ¾¡¢19Æü¤«¤é¤ÏËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î4Ï¢Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸·³¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¡¢¥ÊÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç·×3ÅÙ¤ÎºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¼õ¾Þ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥á¥ë¥Ó¥ó´ÆÆÄ¡Ê63¡Ë¡£¸½Ìò»Ø´ø´±¤Ç¤Ï¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾¤¬¡¢7»î¹ç¤ò»Ä¤¹Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÆ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë°×¡¹¤ÈÍ¥¾¡¤òµö¤¹¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡º£½µ¤«¤éÍè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò¾¡Éé½ê¤È¤ß¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¡Ê14¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.12¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê11¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.32¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹2¿Í¤òÃ»¤¤ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤é¤«¤Îºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£ÅöÁ³¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÂçÃ«¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨3.76¤È¶¯ÎÏ¤Ê¥¸·³Åê¼ê¿Ø¹¶Î¬¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½µÌÀ¤±16Æü¤«¤é¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î50ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È3Ï¢Àï¡£2ËÜº¹¤Î48È¯¤ÇÄÉ¤¦ÂçÃ«¤Ï2¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ16Æü¤Î½éÀï¤ÎÅÐÈÄ¤¬ÍÎÏ¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥óMVP¤òÁÀ¤¦ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤òËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ç¾å²ó¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¡¡MVP¤Îµ¼ÔÅêÉ¼¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹WAR¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤¬6.7¤Ç¥È¥Ã¥×¡¢ÂçÃ«¤¬6.5¤ÇÂ³¤¯¡£°ì»þ¤ÏMVP¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï4.5¤Ç10°Ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¡Ê123¡Ë¤ÎÆó´§¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«¤òÍÞ¤¨¤Æ½é¤Î±ÉÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¼«¤é¤ÎÅêµå¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢MVPÁè¤¤¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ·³¡Ê¾¡Î¨.589¡Ë¤È¥É·³¡ÊÆ±.562¡Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾¡Î¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ÖÂè2¥·¡¼¥ÉÏÈ¡×¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÂçÃ«¤ÎÅêÂÇ¤Ç¤Î³èÌö¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¡¢MVP³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë10Ï¢Àï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅêÂÇ¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ëÂçÃ«¤Î³èÌö¤ò¶ì¡¹¤·¤¤»×¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÂçÃ«¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤òºï¤ê¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡Ö¥Õ¥©¥¢¡¦¥¶¡¦¥Á¡¼¥à¡×¤ò¶¯Ä´¡£ËÜ¿Í¤Ë¤½¤Îµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤êÂ³¤±¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ø¤ÎÄËÎõ¤ÊÈéÆù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤¤¤Þ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£