ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ³Åê¡×¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤«¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ã¤ÖÂæÊÖ¤·¡×¤Î·üÇ°¿¡¤¨¤º
¡¡¹ÔÆ°¸¶Íý¤¬Ã¯¤Ë¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÌå¡¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢ÀäË¾¡×¤Î¥ï¥±
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡£µÕÅ¾V¤Ê¤é¿·¾±´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë½¢Ç¤¸å¡¢½é¤Î±É´§¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ËþÂ¤·¤Æ¼¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´í×ü¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡3Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Îºòµ¨¤Ï2Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤é¡¢2°Ì¤ËÉâ¾å¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÊÂà¤òÌÀ¤«¤µ¤º¡¢10·î24Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëµåÃÄOB¤Ï¡Ö¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬¤É¤¦Å¾¤Ö¤«ÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âµåÃÄ¤¬¸å³ø¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Íèµ¨¤ÎÁÈ³Õ¤Î¿ÍÁª¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µåÃÄ¤âÂ³Åê¤¬µ¬ÄêÏ©Àþ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤«¤éµî½¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡È¤Á¤ã¤ÖÂæÊÖ¤·¡É¤ò¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤¬¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤¬¾ò·ï¤Ë¤»¤è¡¢¼¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇµåÃÄ¤Ë¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¿Í»ö¤ËÈ¼¤¦ÁÈ³Õ¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½8·îº¢¤«¤éÃå¼ê¤·¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÆÍÁ³¡¢¼Ç¤¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤éÌÂÏÇÀéËü¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÀ³Ê¤À¤¬¡¢¶Ú¤ÏÄÌ¤¹¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Áª¼ê»þÂå¤Î2006Ç¯¤Ï4·î¤ËÆÍÁ³¡¢¡Øº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¡Ù¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤ÆµåÃÄ¤ò¹²¤Æ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Èº£¤Ç¤ÏÎ©¾ì¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¡Ø¤¢¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤ß¤Ï¤º¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µåÃÄ¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÜÎÝÂÇÃË¤È¸À¤¨¤Ð¥ì¥¤¥¨¥¹¤À¤¬¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£ÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¡Ö·çÅÀ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë