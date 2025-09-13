9·î¾ì½ê¤Ï¼ãÎ´·Ê¡¢11·î¾ì½ê¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¡ÄÁêËÐ¶¨²ñ¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤à¿·Âç´ØÂÔË¾¥é¥Ã¥·¥å
¡¡²£¹Ë¤¬³èÌö¤·¤Æ¾ì½ê¤òÄù¤á¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¿·Âç´Ø¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤ÎËü¡¹ºÐ¡½¡½¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¸µËëÆâ¾È¶¯¤Î¡È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ÈÈºá¡É¤Ë³Ñ³¦¤âÊò¤ì¤¿¡Ä¥È¥é¥Ö¥ëÂ¿¿ô¸½Ìò»þÂå¤Î¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ã¡×¤ÊÁÇ´é
¡¡14Æü½éÆü¤Î9·î¾ì½ê¤Ç¡¢Âç´Ø¤È¤ê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ãÎ´·Ê¡Ê30¡Ë¡£5·î¾ì½ê¤Ï¾®·ë¤Ç12¾¡¡¢Àè¾ì½ê¤Ï´ØÏÆ¤Ç10¾¡¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö»°Ìò¤Ç3¾ì½ê33¾¡°Ê¾å¡×¤Ë¸þ¤±¡¢º£9·î¾ì½ê¤Ç11¾¡¤¹¤ì¤Ð¥Î¥ë¥Þ¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¡£137¥¥í¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢Äã¤¤»ÑÀª¤«¤é¤Î¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ïµð´ÁÎÏ»Î¤ÎÂÎ¤¹¤éÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¤ë¤Û¤É¡£ËÜ¿Í¤â¾ï¡¹¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï²¼¤«¤é¤Î¹¶¤á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯3·î¾ì½ê¤Ç¼«¿È½éÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¤Ï±¦Â¤ÎÉé½ý¤ÇµÙ¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢°ì»þ´ü¤ÏËë²¼¤Þ¤ÇÈÖÉÕ¤ò²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤ÓÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¸õÊä¤Ï¼ãÎ´·Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸Å³ô¤Î¿ÆÊý¤Ï¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¤À¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÀè¾ì½ê¤ÏÁ°Æ¬É®Æ¬¤Çµ»Ç½¾Þ¤È¶âÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Í¥¾¡¼¡ÅÀ¤È¤Ê¤ë11¾¡¡£9·î¾ì½ê¤Ï¿·»°Ìò¤È¤·¤Æ¾®·ë¤Ø¤ÈÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤¿¡£¤â¤·¡¢º£¾ì½ê¤â¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î11·î¾ì½ê¤ÏÂç´Ø¤È¤ê¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Àè¾ì½ê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊ¿Ëë¡£Âç´Ø¾º¿ÊÌÜ°Â¤Î¡Ö»°Ìò¤Ç3¾ì½ê33¾¡¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö9¾¡¤ä10¾¡»ß¤Þ¤ê¤Ê¤éÆñ¤·¤¤¤¬¡¢Í¥¾¡¤«¤½¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀ®ÀÓ¤Ê¤é¤Ð²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Á°Æ¬É®Æ¬¤È¾®·ë¤ÏÈÖÉÕ¤¬1Ëç¤·¤«°ã¤ï¤º¡¢ËÜ¾ì½ê¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÎÏ»Î¤Î´é¤Ö¤ì¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£²áµî¤Ë¤âÍ¥¾¡Íí¤ß¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾º¿ÊÎã¤Ï¤¢¤ë¡£ÆÊ¥Î¿´¤ÏÁ°Æ¬3ËçÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢´ØÏÆ¤Ç10¾¡¡¢13¾¡¤·¤Æ¾º¿Ê¡£¾È¥ÎÉÙ»Î¤âºÇ½é¤ËÂç´Ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢µ¯ÅÀ¤Î¾ì½ê¤ÏÁ°Æ¬2ËçÌÜ¤Ç8¾¡7ÇÔ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍâ¾ì½ê¤Ï´ØÏÆ¤Ç13¾¡¤¹¤ë¤È¡¢3¾ì½êÌÜ¤Ï12¾¡¤Ç¼«¿È½éV¤òÃ£À®¤·¤Æ¥Î¥ë¥Þ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡ØÈÖÉÕ¤ÏÀ¸¤Êª¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ÀÆð¤È¤¤¤¦¤«¥±¡¼¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥±¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¿ÆÊý¡Ë
¡¡ÁêËÐ¶¨²ñ¤â¿·Âç´Ø¤¬Íß¤·¤¤¡£Âç´Ø¤Ï¸½ºß¡¢¶×ºù¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¡£ºòÇ¯11·î¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯1·î¤Ï5¾¡10ÇÔ¡£¤½¤Î¸å¤Ï3¾ì½êÏ¢Â³¤Ç8¾¡7ÇÔ¤ÈÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤À®ÀÓ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢4¾ì½ê¤Ç29¾¡31ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯Æâ¤Ë¿·Âç´Ø¤¬2¿Í¡¢ºÇÄã¤Ç¤â1¿Í¤ÏÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¨²ñ¤Î¥Û¥ó¥Í¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤ÇÂçÁêËÐ¤È¸À¤¨¤ÐÀè·î¡¢¸µËëÆâÎÏ»Î¤Î¾È¶¯¤¬¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ÈÈºá¡×¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢³Ñ³¦¤«¤é¼º¾Ð¤òÇã¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Î¤«¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¡ÖÊò¤ì¤¿É¾È½¡×¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
