¡¡ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢9·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025 Ì©Ãå77»þ´Öin Hawaii¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51=¼Ì¿¿¡Ë¤¬Ãç´Ö¤¿¤Á¤È²ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢º£²ó¤ÇÂè13ÃÆ¤È¤Ê¤ë¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²Æ¤ÎÆÃÈÖ¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤ÏÊüÁ÷Á°¤âÊüÁ÷¸å¤â»ëÄ°¼Ô¤ÎÉ¾È½¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¤¨¡£¡Ô·ÝÇ½¿Í¤Î¥Ï¥ï¥¤¼«Ëý¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ï¥ï¥¤=ÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¶âÁ¬Åª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð³¤³°Î¹¹Ô¤â¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¤¡£¡Ô·ÝÇ½¿Í¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î²ÆµÙ¤ß¼«Ëý¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Õ¤ÎÀ¼¤â½Ð¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤È±ó¤¹¤®¤ÆÆâÍÆ¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¡ÔÉÔ²÷¤À¤Ã¤¿¡Õ¡ÔÍµÈ¤âÏ·³²²½¡©¡Õ¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢ÍµÈ¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê41¡Ë¥¤¥¸¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¡Ö²ÆµÙ¤ß¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¡Ê49¡Ë¤ä¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÊÃÓÅÄÈþÍ¥=26¡Ë¤Ê¤É¤¤¤Ä¤â¤Î¡È¼è¤ê´¬¤¡É¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÌîÏ¤¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ì¹Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¥Û¥Î¥ë¥ë¤ÎÆ°Êª±à¡£¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ëÌîÏ¤¤Ë¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¿Æ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥¾¥¦¸ì¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¤è¡×¤È¤«¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤ÇÌîÏ¤¤¬¿©¸å¤Î¿å¤òÍê¤à¤È¡¢¡Ö¤ªº½Åü¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤ÈÌîÏ¤¤µ¤ó¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¡£¿®Íê´Ø·¸¤ÏÁêÅö¸ü¤¤¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ØÌîÏ¤¤µ¤ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢º£¤Î¤´»þÀ¤¡¢ÂÎ·Á¥¤¥¸¥ê¤Ï¡ÔNO¡ª¡Õ¡Ô¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡ª¡Õ¤Ç¤¹¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤°¤é¤¤¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¤¤ë¡ÈÂçÊª¡É·ÝÇ½¿Í¤Ê¤é¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¤À¡£
¡¡ÌîÏ¤¤Ø¤ÎÂÎ·Á¥¤¥¸¥ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î´ä°æÍ¦µ¤¡Ê38¡Ë¤ÎX¤Ø¤Î¡È¼ºÎéÅê¹Æ¡É¤¬±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£´ä°æ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð±éÃæ¤ÎÌîÏ¤¤Î²èÌÌ¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤ê¡¢¡ÔÌîÏ¤¤µ¤ó¤Ç¤«¤¤¤Ê¡¼¡Õ¤Î¤Ò¤È¸À¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë¡Ô¤³¤Î»þÂå¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Õ¤ÈÂç±ê¾å¤·¤¿¡£
¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤ÏÍÆ»Ñ¤Ê¤É¤ò¤¤¤¸¤ëÆÇÀå¥¥ã¥é¤ÇºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿Ê¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÌîÏ¤¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ø´ä°æ¤µ¤ó¤Î·ï¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÂÎ·Á¥¤¥¸¥ê¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¿Ê¸À¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤¤¡ÈÍç¤Î²¦ÍÍ¡É¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´´Éô¡Ë
¡¡Á°½Ð¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¤Ï¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Î¡Ø²ÆµÙ¤ß¡Ù¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÆâÎØ¥Î¥ê¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ð¤«¤ê¤À¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡Ô·Ý¿Í¤Ê¤éÍÆ»Ñ¤äÂÎ·Á¥¤¥¸¥ê°Ê³°¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¡Õ¡ÔÀÎ¤Ï¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¡Õ¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ÍµÈ¤Ë¤â¡ÈµÕÉ÷¡É¤¬¿á¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
