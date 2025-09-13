見つけたとき軽く震えた…SNSで大バズり中でもはや幻！100円玉専用の100均キーホルダー
商品情報
商品名：100円玉コインケース レトロ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：45×直径28mm
販売ショップ：セリア
まさかセリアで買えるとは…！SNSで大バズりしてたコインケースをGET
100円玉が収納できる専用のコインケース。SNSで大バズりしていましたよね。一時は高値で転売されているほど人気になっていたアイテム。その後も、ガチャガチャなどで同じような構造のコインケースが登場しましたが、人気すぎて全くお目にかかれず…
もはや幻と化していたグッズですが、先日なんとセリアで発見しました！
今回筆者がGETしてきたのは、その名も『100円玉コインケース レトロ』。サイズは約45×直径28mm。お値段は￥110（税込）です。
商品の構造は、筒状のケースの中に、バネがついた銀の丸いプレートがセットされている状態。100円玉を上から押さえつけるように入れると、ケースとプレートで硬貨をホールドしてくれる仕組みです。早速使っていきましょう！
レトロで可愛い♡セリアの『100円玉コインケース レトロ』
実際に100円玉を収納してみるとこんな感じに。最大15枚収納できるようです。コインケースはレトロなデザインで、積極的に身につけたくなる可愛さです。
スライドするように100円玉を取り出せるので、使い勝手も抜群。コインケースを持ち歩くよりかさばらず、硬貨を探す手間も省けるのでお気に入りです。
キーホルダーのようにカバンに付けられるので、パッと100円玉が出せるのも魅力。ガチャガチャを楽しみたい時、ロッカーや駐車場などで急遽コインが必要になった時など、いろいろな場面で活躍してくれますよ。
今回はセリアの『100円玉コインケース レトロ』をご紹介しました。
セリアでも品切れが続くような人気商品。筆者も探し続けてようやく購入できた状況です。見かけたら超ラッキーなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。