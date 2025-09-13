見つけたとき軽く震えた…SNSで大バズり中でもはや幻！100円玉専用の100均キーホルダー

セリアをパトロールしていると、どこもかしこも売り切れているような大バズリ商品を発見。ずっと探し続けていたアイテムだったので、見つけた時は軽く震えました…100円玉専用のコインケースで、キーホルダータイプなのがGOOD。レトロ可愛いデザインも素敵なので、見かけたら即買い推奨ですよ！

商品情報

商品名：100円玉コインケース レトロ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：45×直径28mm

販売ショップ：セリア

まさかセリアで買えるとは…！SNSで大バズりしてたコインケースをGET

100円玉が収納できる専用のコインケース。SNSで大バズりしていましたよね。一時は高値で転売されているほど人気になっていたアイテム。その後も、ガチャガチャなどで同じような構造のコインケースが登場しましたが、人気すぎて全くお目にかかれず…

もはや幻と化していたグッズですが、先日なんとセリアで発見しました！

今回筆者がGETしてきたのは、その名も『100円玉コインケース レトロ』。サイズは約45×直径28mm。お値段は￥110（税込）です。

商品の構造は、筒状のケースの中に、バネがついた銀の丸いプレートがセットされている状態。100円玉を上から押さえつけるように入れると、ケースとプレートで硬貨をホールドしてくれる仕組みです。早速使っていきましょう！

レトロで可愛い♡セリアの『100円玉コインケース レトロ』

実際に100円玉を収納してみるとこんな感じに。最大15枚収納できるようです。コインケースはレトロなデザインで、積極的に身につけたくなる可愛さです。

スライドするように100円玉を取り出せるので、使い勝手も抜群。コインケースを持ち歩くよりかさばらず、硬貨を探す手間も省けるのでお気に入りです。

キーホルダーのようにカバンに付けられるので、パッと100円玉が出せるのも魅力。ガチャガチャを楽しみたい時、ロッカーや駐車場などで急遽コインが必要になった時など、いろいろな場面で活躍してくれますよ。

今回はセリアの『100円玉コインケース レトロ』をご紹介しました。

セリアでも品切れが続くような人気商品。筆者も探し続けてようやく購入できた状況です。見かけたら超ラッキーなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。