ÅìÈøÍý»Ò¡¡µÁÍý¤ÎÌ¼¡¦¤¹¤ß¤ì¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö´ñÎï¡×¤ÎÀ¼¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¡Ö¤Ê¤ó¤«¾È¤ì½¤«¤Ã¤¿¡Á¡×
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¡Ê49¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê71¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç½÷Í¥¤Î¤¹¤ß¤ì¡Ê35¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÈø¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤ì¤Á¤ã¤ó¤È¤ª»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Î¼«¿È¤È¤¹¤ß¤ì¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤¹¤ß¤ì¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTOKYO¡¡FM¡ÖKOSE¡¡Find¡¡My¡¡Beauty¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Î14Æü¡¢21Æü¡¢28ÆüÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ê¤ó¤«¾È¤ì½¤«¤Ã¤¿¡Á¾Ð¾Ð¡¡ÈþÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Î¤¹¤ß¤ì¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÏÃ¤·¤â¡¢Ê¹¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Á¢ö¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÈø¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤µ¤ó´ñÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£