新作出た〜！発売されるたびに争奪戦♡100均の大人気コラボグッズ

ダイソーと東京ガールズコレクションとのコラボシリーズから、待望の新作が登場！今回ご紹介するのは、スマホケース。シボ感のあるフェイクレザーとゴールドのフレームが上品リッチな雰囲気。もちろんデザインだけじゃなく、使い心地も超優秀。大人気になること確実だから、急いでチェックして！

商品情報

商品名：スマホケース（合皮、アイフォーン15用）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

上品リッチなデザインがツボ♡『スマホケース（合皮、アイフォーン15用）』

最近ダイソーで、上品で可愛いスマホケースを見つけました！『スマホケース（合皮、アイフォーン15用）』という商品です。

じつは、この商品。ダイソーと東京ガールズコレクションとのコラボシリーズの新作アイテムなんです。このシリーズは、トレンド感のあるデザインが特徴的。発売されるたびに話題になるので、ご存じの方も多いのではないでしょうか？

本品もまず目を引くのは、その素材感とデザインです。シボ感のあるレザー調の素材が高級感たっぷり♡パッと見は本革に見え、触ってもフェイクレザーとは思えないほど。この価格でこの素材感には驚きます。落ち着いたベージュカラーも上品ですね。

細部までこだわった作りで実用性もバッチリ！

さらに、周りのフレームのゴールド使いが、リッチな雰囲気を盛り上げてくれます。しかもボタン部分の作りが良く、押し心地がGOOD。たまに、ボタンが押しにくいスマホケースもあるので、操作性が良いのは何より嬉しいポイントです。

ポート回りは広めに穴が開いていて、ケーブルの根本が当たりにくい形状になっています。写真のように、充電も全く問題ありません。

そして、サイドにはストラップホールも完備。ケースのフェイクレザーの感触がサラッとしていて滑りが良いので、ストラップを付けて使うと、より安心かもしれません。

今回はダイソーとガルコレとのコラボシリーズから、新作の『スマホケース（合皮、アイフォーン15用）』をご紹介しました。今回も争奪戦になること間違いなしの、大人気アイテム。気になった方は、ぜひ急いでダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。