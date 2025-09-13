¿·´´Àþ¤Ç¡È°¼Á¤Ê¥¤¥¿¥º¥é¡É¤ò¤¹¤ë»Ò¶¡¤òÃí°Õ¤·¤Ê¤¤Êì¿Æ¤ËÀä¶ç¡ÄÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡ÈÃæÇ¯ÃËÀ¤Î°ì¸À¡É
¡Ö¿·´´Àþ¡×¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¿Í¤Î¡È¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡É¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ãí°Õ¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤¬µÕ¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»³ÅÄÃÒÇ·¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê°µº¡Ê¤¤¤¿¤º¤é¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÌÛÇ§¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿--¡£
¢¡»Ò¤É¤â¤ÎÌÂÏÇ¤Ê¡ÈÍ·¤Ó¡É¤òÃí°Õ¤·¤Ê¤¤Êì¿Æ
¡Ö¤¢¤Î°ì¸À¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤½¤Î¡ÈÍ·¤Ó¡É¤ÏÌÜÅªÃÏ¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡8·î¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡£¼ÖÆâ¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄÌÏ©¤ò¶´¤ó¤À¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë¤Ï¡¢30Âå¤¯¤é¤¤¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊì¿Æ¤È¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡È¯¼Ö¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢²¼¤Î»Ò¤¬¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡£²¿¤ä¤é´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¸ý¤Ë´Þ¤à¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°¤ÎºÂÀÊ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤á¤¬¤±¤Æ¥Ô¥å¥Ã¤È¿á¤¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¼ÍÅª¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÂÀÊ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¿åÅ©¤¬¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Êì¿Æ¤Ï¤½¤ì¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¸µ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¡¢´°Á´¤ËÃÎ¤é¤ó¤×¤ê¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖµÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×À¼¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾èµÒ¤¿¤Á
¡¡»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊòµ¤¤Ë¤È¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãí°Õ¤¹¤ë¤Ù¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ä¤á¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢³°¹ñ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤«¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈµÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¡¢¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¾èµÒ¤â¥Á¥é¥Á¥é¤È»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤¡£¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¿·´´ÀþÆÃÍ¤ÎÄã¤¤¥â¡¼¥¿¡¼²»¤¬¡¢ÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤È¶¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡°ì¸À¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼ÖÆâ¤Î¶õµ¤
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤Í¡×
¡¡»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÜÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿È¤ò¤«¤¬¤á¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£À¼¤ÏÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃËÀ¤Î°ì¸À¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ï°ì½Ö¸Ç¤Þ¤ê¡¢¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À¥¸¥å¡¼¥¹¤òÅÇ¤½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥Þ¥Û¤«¤é»ëÀþ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢Ìµ¸À¤Ç»Ò¤É¤â¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¥¥å¥Ã¤È¥Õ¥¿¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿Æ»Ò¤ÏÀÅ¤«¤ËºÂ¤êÄ¾¤·¡¢Ãí°Õ¤·¤¿ÃËÀ¤â²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÀÊ¤ËÌá¤Ã¤Æ¼ÖÁë¤«¤é²Æ¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ëÃí°Õ¤Ï¡¢»þ¤ËÍ½´ü¤»¤ÌÈ¿±þ¤ò¾·¤¯¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤ÎÎäÀÅ¤ÇÍ¥¤·¤¤°ì¸À¤Ï¡¢Áû¤®¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾õ¶·¤ò¼ý¤á¤¿¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¶»¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¦µ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ø¤Î·É°Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿Æ£»³¥à¥Ä¥¡ä
¡ÚÆ£»³¥à¥Ä¥¡Û
ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Î¹¹Ôºî²È¡£¼èºà¤ä¼¹É®¡¢¸¶¹ÆÀ°Íý¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤«¤é·ÝÇ½¿Í¤Î¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÄ¶¡È²¿¤Ç¤â²°¡É¤Ç¤¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø³¤³°¥¢¥ó¥°¥éÎ¹¹Ô¡Ù¡Ø¼ÂÏ¿¡ª¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø10¥É¥ë¤ÎÌë·Ê¡Ù¤Ê¤É¡£¼¹É®¶¨ÎÏ¤Ë¡ØÎ¹¤Î¸¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿³¤³°Î¹¹ÔºÇ¶¯¥Ê¥Ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Û¤«Â¿¿ô¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@gold_gogogo
