35ºÐ¡Á50Âå¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÇ¯¼ý¤¬·ã¸ºÃæ¡£¸«Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤È¤Ï¡ÄÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤ä·Êµ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ÂçÉÔ¶·¤Î1993¡Á2004Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¡¢½¢¿¦¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¡£¸½ºß40¡Á50Âå¤Ç¡¢1700Ëü¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â»¤ò¤·¤¿Èá»´¤ÊÀ¤Âå¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â³ÆÅÞ¤¬É¹²Ï´üÀ¤Âå»Ù±çºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ø¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤ÂåÏÀ¡×¤Î¥¦¥½¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡¢¸ÛÍÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³¤Ï·¸¶»ÌÀ¸»á¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¡£
¢¡40¡Á50Âå¤ÎÇ¯¼ý·ã¸º¤Ï¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¡ØÉ¹²Ï´ü¤ÏÂç»´»ö¤Ç¡¢º£¤â½ÏÇ¯¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¿ô¡¢¾Íè¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¤¬Â³½Ð¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏÀú¤ê¤ËÀú¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¸½¼Â¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åý·×¤ò¸«¤ì¤Ð¤´¤¯¾¯¿ô¤Ç¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤¤¤ë¡£À¤Âå¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÉÏº¤ÂÐºö¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¤â¤¦¡ÈÉ¹²Ï´üÀ¤Âå»Ù±ç¡É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ã°Ç°¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÄÉ¤¤¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î°Õ³°¤Ê¼ÂÁü¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´©¹Ô¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ãø¼Ô¡¦³¤Ï·¸¶»á¤È¹¾²Æ´öÂ¿Ïº»á¡Ê¿À¸ÍÂç³Ø·ÐºÑ·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡¡½Ú¶µ¼ø¡Ë¤Ê¤ÉÍ¼±¼Ô¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢45¡Á54ºÐ¡¦ÃËÀ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¼Â¼ÁÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¡¢2000Ç¯¤Î718.6Ëü±ß¢ª2021Ç¯¤Î647.7Ëü±ß¤Ë¡¢Ìó71Ëü±ß¤â·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡£¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤À¤«¤é¡×¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢35¡Á44ºÐ¤âÌó66Ëü±ß¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©
¢¨¡ØÃË½÷¶¦Æ±»²²èÇò½ñ ÎáÏÂ5Ç¯ÈÇ¡Ù¤è¤ê¡£¹ñÀÇÄ£¡ÖÌ±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¡×¤ò2000Ç¯¤ÎÊª²Á»Ø¿ô¤ÇÊäÀµ
¢¡¡ÖÄêÇ¯±äÄ¹¡×¤Ç¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎµëÍ¿¤¬²¼¤²¤é¤ì¤¿
³¤Ï·¸¶¡§¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¿Í¤Ï¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄãÇ¯¼ý¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤âº¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Î¤«¤ËÊ¿¶Ñ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤¬²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤«¼ýÆþ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈÏ°Ï¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñÊÑ²½¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÉ¹²Ï´ü¤Î¤»¤¤¡×¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¶áÆ£°¼»Ò¤µ¤ó¡ÊÅìµþÂç³Ø¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¶µ¼ø¡Ë¤¬ºòÇ¯½ñ¤¤¤¿¡Ø½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2000Ç¯Â´¤ÎÂçÂ´¤Ï¡¢1984Ç¯Â´¤è¤ê¡¢Â´¶È¸å20Ç¯´Ö¤ÎÇ¯¼ý¤¬Ê¿¶Ñ7¡óÄã¤¤¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±½ñ¤Ç¤ÏÂ´¶È¸å15Ç¯¤ÎÇ¯¼ý¤ò¥°¥é¥Õ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¢ªÁ°´üÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¢ª¸å´üÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ý¥¹¥ÈÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¡Ê2005¡Á09Ç¯Â´¡Ë¤Ï¡¢½¢¿¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ç¯¼ý¤ÏÄã¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÁ°´üÉ¹²Ï´ü¤è¤êÄã¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê·Êµ¤¤À¤±¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Âç¤¤¤Í×°ø¤Ï¡¢µëÍ¿À©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎËÜ¤Ç¡¢Àµ¼Ò°÷¤Î¿·Â´¡Á59ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¼ý¥«¡¼¥Ö¡Ê2000¡Á2020Ç¯¡Ë¤òºÜ¤»¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤â¤¤ì¤¤¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¸ÛÍÑ±äÄ¹¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
60ºÐÄêÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¸Û¤¦¤³¤È¤¬¡¢2000¡Á2013Ç¯¤Ë½ù¡¹¤ËµÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç´ë¶È¤ÏµëÍ¿¸¶»ñ¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤ã¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎµëÍ¿¤ò²¼¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯±äÄ¹¤ÇÀ¸³¶ÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤ë¤±¤É¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎµëÍ¿¤Ï²¼¤¬¤ë¡£
¤³¤ì¡¢¸ÛÍÑ´ÉÍý¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤â»ØÅ¦¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹¾²Æ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¡Ç¯¸ùµë¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¤Î¤«
¹¾²Æ¡§ÄêÇ¯±äÄ¹°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«Í×°ø¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼ç¤Ê¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀ®²Ì¼çµÁ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¦¸ª¾å¤¬¤ê·¹¸þ¤Î¶¯¤µ¤ò¡¢¿Í»öÉ¾²Á¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÎÏ¤äÇ¯Îð¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÄÂ¶â¤ÏÇ¯¡¹¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¯Ëè¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç½ÎÏ¤äÇ¯Îð¤ËÃåÌÜ¤·¤¿½¾Íè¤ÎÂÎ·Ï¤Ë¡¢À®²Ì¤ÎÉ¾²Á¡¢À®²Ì¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¥¢¥É¥ª¥ó¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
³¤Ï·¸¶¡§¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÇ¯¸ùµë¤«¤éÃ¦¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹¾²Æ¡§¡Ö¼Ò°÷¤ÎÀ¸³è¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï´ë¶È¤ÎµÁÌ³¤À¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬º£¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÀ¸³è¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢Ç¯¼ý¤â¾å¤²¤ë¡£¡ÖÀ¸³è¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë´ë¶È¤ÎÌ¿Îá¤Ë¡¢¼Ò°÷¤Ï½¾¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Ï«»È¤Î¸ò´¹´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
