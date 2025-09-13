¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»»¿ô¤¹¤é²ò¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¼ê¼è¤ê13Ëü±ß¤«¤éÇ¯¾¦2²¯±ß¤ò²Ô¤¤¤À¥Þ¥ÞÅê»ñ²È¤ÎµÕÅ¾¥Þ¥¤¥ó¥É
¡¡¼ê¼è¤ê13Ëü±ß¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï¼Ú¶â150Ëü±ß¤òÊú¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¹â¶¶Î¤Æà¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡ª¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅê»ñ¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¡¢°ÂÄê¤·¤ÆËè·î20Ëü±ß¤ò²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È²Ô¤¤¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¡ÖÅê»ñ¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤ò³«¹»¡£
¡¡¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ5Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¡¢±ä¤Ù1,300¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤È¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î±¿±Ä¤ÇÇ¯¾¦2²¯±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç»ö¶È¤ÏÀ®Ä¹¤·¡¢½é¤È¤Ê¤ëÃø½ñ¡Ø¥Ð¥«¤Ç¥Ö¥¹¤Ê¼çÉØ¤¬Ç¯¾¦2²¯¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î27¤ÎµÕÅ¾¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎµÕÅ¾¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿²áµî¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Î½÷À¸þ¤±¤Ë¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Åê»ñ¡×¤ò¶µ¤¨¤ë¥Þ¥ÞÅê»ñ²È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¡×¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈºÃÀÞ¤·¤¬¤Á¤ÊÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¡£¤·¤«¤·¡ÈÎ¤ÆàÀèÀ¸¡É¤Ï¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³Ø¤Ù¤Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¶âÍ»¶µ°é¤Î½ÅÍ×À¤«¤é¡¢Åê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ò¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢¡ÈÎ¤ÆàÀèÀ¸¡É¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡»Ò¤É¤â¤Î¶âÍ»¶µ°é¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¼«¿È¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¥«¥®
¡½¡½2024Ç¯¤«¤é¤Ï¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯Åê»ñ¤Ø¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶Î¤Æà¡Ê°Ê²¼¡¢¹â¶¶¡Ë¡§ºÇ¶á¡¢2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÍ×Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢NISA¤Î¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ò18ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç18ºÐ°Ê¾å¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿NISAÀ©ÅÙ¤¬¡¢»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Ç¤âÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢18ºÐ°Ê²¼¤Ç¤âÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Æ¤Î´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¿Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¿Æ¼«¿È¤Ë¡Ö¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¤ä¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â·ë²ÌÅª¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤à¤·¤í¥ê¥¹¥¯¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿Æ¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¡£
¹â¶¶¡§¤Ï¤¤¡£³Ø¹»¤Ç¤Î¶âÍ»¶µ°é¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Þ¤ÀÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÃÙ¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Æ¼«¿È¤¬¤â¤Ã¤È²ÈÄíÆâ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹ñ¤¬¤â¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë¶âÍ»¶µ°é¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤è¤¤ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§Ì±´Ö¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼ÍÄ»ù±à¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾¯¤·±ÑºÍ¶µ°é¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÝ°é±à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï2¡Á3ºÐ¤Îº¢¤«¤é¤¹¤´¤í¤¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¹¤Î¿¦¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªµëÎÁ¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢ÇÛÅö¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ò±¿±Ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¥²¡¼¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¿Åù¤Ë¶âÍ»¶µ°é¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¹ñ¤äÌ±´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ë¤Ï¿ôÇ¯¡¢½½¿ôÇ¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¿Æ¤¬¤Þ¤º¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤ó¤Ç»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¿Æ¤¬²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÁá¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿È¶á¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§¡Ö¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¡×¤ä¡ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´¡×¤Ê¤ó¤«¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅíÅ´¤Ë¤Ï·è»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤òÇã¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÍø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó¤È¤·¤Æ¡¢ÅíÅ´¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¿Æ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ5Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¡¢±ä¤Ù1,300¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤È¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î±¿±Ä¤ÇÇ¯¾¦2²¯±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç»ö¶È¤ÏÀ®Ä¹¤·¡¢½é¤È¤Ê¤ëÃø½ñ¡Ø¥Ð¥«¤Ç¥Ö¥¹¤Ê¼çÉØ¤¬Ç¯¾¦2²¯¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î27¤ÎµÕÅ¾¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎµÕÅ¾¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¶âÍ»¶µ°é¤Î½ÅÍ×À¤«¤é¡¢Åê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ò¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢¡ÈÎ¤ÆàÀèÀ¸¡É¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡»Ò¤É¤â¤Î¶âÍ»¶µ°é¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¼«¿È¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¥«¥®
¡½¡½2024Ç¯¤«¤é¤Ï¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯Åê»ñ¤Ø¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶Î¤Æà¡Ê°Ê²¼¡¢¹â¶¶¡Ë¡§ºÇ¶á¡¢2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÍ×Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢NISA¤Î¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ò18ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç18ºÐ°Ê¾å¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿NISAÀ©ÅÙ¤¬¡¢»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Ç¤âÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢18ºÐ°Ê²¼¤Ç¤âÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Æ¤Î´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¿Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¿Æ¼«¿È¤Ë¡Ö¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¤ä¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â·ë²ÌÅª¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤à¤·¤í¥ê¥¹¥¯¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿Æ¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¡£
¹â¶¶¡§¤Ï¤¤¡£³Ø¹»¤Ç¤Î¶âÍ»¶µ°é¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Þ¤ÀÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÃÙ¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Æ¼«¿È¤¬¤â¤Ã¤È²ÈÄíÆâ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹ñ¤¬¤â¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë¶âÍ»¶µ°é¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤è¤¤ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§Ì±´Ö¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼ÍÄ»ù±à¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾¯¤·±ÑºÍ¶µ°é¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÝ°é±à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï2¡Á3ºÐ¤Îº¢¤«¤é¤¹¤´¤í¤¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¹¤Î¿¦¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªµëÎÁ¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢ÇÛÅö¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ò±¿±Ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¥²¡¼¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¿Åù¤Ë¶âÍ»¶µ°é¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¹ñ¤äÌ±´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ë¤Ï¿ôÇ¯¡¢½½¿ôÇ¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¿Æ¤¬¤Þ¤º¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤ó¤Ç»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¿Æ¤¬²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÁá¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿È¶á¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§¡Ö¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¡×¤ä¡ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´¡×¤Ê¤ó¤«¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅíÅ´¤Ë¤Ï·è»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤òÇã¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÍø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó¤È¤·¤Æ¡¢ÅíÅ´¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¿Æ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£