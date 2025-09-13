¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢ÊÆ±óÀ¬¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤Î»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¡Ä¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¡ÖÌÜÅª¤È¼êÃÊ¤òÍú¤°ã¤¨¤¿ÈÚ¹Ô¡×¤È¤Ï¡©¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ëµ¿ÌäÉä
¡Ö2026 FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë±óÀ¬¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÏ¢Àï¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢·ë²Ì¤Ï1Ê¬1ÇÔ¤È¤¤¤µ¤µ¤«»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸½ºß¤ÏÍèÇ¯6·î¤ÎËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½´ü´Ö¤ÎºÇÃæ¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¾¡¤Ä²ÄÇ½À¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤âÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï³«ºÅÃÏ¤Î´Ä¶¤Ê¤É¤òÃÎ¤êÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤Î¾¡Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤È²¾Àâ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎËÜÂç²ñ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ê¤É¤òÂ¬Äê¤·¤¿¸¡¾Ú¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿1¤Ä¤Î¥¿¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¥Á¡¼¥à²ò»¶¸å¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»Ä¤ê¡¢ËÜÂç²ñ»þ¤Î¹ç½É¸õÊäÃÏ¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡2¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¡×¤È¤¤¤¦¸ø¸À¤·¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢¸¡¾Ú¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤À¡£ÀèÆü¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤È¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡1¤Ä¤Ï¡¢¸Ä¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤³¤È¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¯¤È¡¢¸Ä¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤¬Àï½ÑÅª¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ë8¾¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÀï½Ñ¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤ò´ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âºÇ½ªÅª¤Ê·ë²Ì¤Ï6·î¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¼Â¸³¤Î¼êÃÊ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡¡Ö»þ´ü¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¥ï¥±
¡¡1¤ÄÌÜ¤Î¸Ä¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»þ´ü¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î²¾Àâ¤Ë¤Ï»¿Æ±¤¹¤ë¤¬¡¢ÂåÉ½¤Î1»î¹ç¤À¤±¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¸Ä¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¤¬É¬Í×¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ò´Þ¤á¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¤¤Å¤¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤À¤í¤¦¡£Áª¼ê¤é¤¬»î¹ç¸å¤ËÈ¯¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤«¤é»¡¤¹¤ë¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å6·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÀ¤³¦¤ÈÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢µ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡Áä¶Ì¤Ëµó¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÌ³¤á¤¿Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Ï¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÁê¼ê¤Ë·èÄêµ¡¤äµ¯ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£Ë¾·î¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Î¨¤ò¸þ¾å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ëº£²óÂÐÀï¤·¤¿¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¶ËÏÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤¹¤ë¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯ÂÐÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢°ÜÀÒ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¾¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âÍèÇ¯1·î¤Þ¤Ç´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç·àÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬É¬¤º¤·¤âÀµ²ò¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö»î¤·¤¿¤¯¤Æ¤â»î¤»¤Ê¤¤»þ´ü¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»õ¤¬¤æ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÈÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¼Â¾Ú¼Â¸³¡É¤Ï¡¢²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ²ÄÇ½¤Ê8·î¤Þ¤Ç¤Ë¼ï¤ò¼¬¤½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡ÖÂÅÅöÀ¤Î¤Ê¤¤¼Â¸³¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤ÎÀï½Ñ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ë8²ó¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢³Ê¾å³Ê²¼¤É¤Á¤é¤âÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÀï¤¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÀï¤¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ëÀï½Ñ¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
