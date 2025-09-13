事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。広島県福山市の教員の男が、以前勤務していた千葉県の高校で10代の女性3人の着替えを盗撮しようとしたとして、性的姿態等撮影処罰法違反などの容疑で逮捕されたとの報道を引用し「えっ……！？」とポストした。

報道では、逮捕された男は、男は以前勤務していた千葉県内の高校の体育館倉庫に、録画機能のある機器を設置し、着替えていた女性3人を撮影しようとしたとされる。ただ、3人はスカートをはいたままズボンをはくなどしたため、未遂に終わったという。

猪狩は「『スカートをはいたままズボンをはくなどしたため、未遂に終わりました。』えっ……！？ 機器を設置したなら“未遂”じゃないと思うんですけど…」とポストした。

事件では、着替えているところを盗撮はしているが、たまたま着衣をある状態が写っていたとみられる。猪狩は機器を設置して盗撮したなら「“未遂”じゃないと思うんですけど」と記している。

23年7月に施行となった「性的姿態撮影等処罰法」は、性的姿態等について、性器や肛門、それらの周辺部、尻、胸部や性的部位を覆っている下着としている。このため、スカートをはいたままズボンをはく着替えは、「性的姿態等」とみなされなかった可能性がある。ただ、下着や裸が結果として写っていない場合でも、撮影機器を盗撮目的で対象者に差し向けたり、設置する行為は、都道府県ごとに定めている迷惑行為防止条例違反に問われる可能性がある。