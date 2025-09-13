タレント長嶋一茂（59）が、12日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。タクシー乗車時のチップについて語った。

オープニングで「最近変わったこと」についてトーク。一茂は「最近初めてのことがあったんです。コンビニでSuicaを使って、『ピ』でヨーグルトを買いました。初めてやりました」と自身初のキャッシュレス決済を満面の笑みで報告した。また店員に現金で支払う人の割合を尋ねると「10人に1人いるかいないか」と回答があったといい、「俺ビックリしてさ。そのうちの1人なんだ」と驚いた。

また「俺は『ピ』をやってない人間だから。1個だけ抵抗がある『ピ』があるんです。タクシー」とタクシーでのキャッシュレス決済がなじまない様子。共演陣から「タクシーこそ一番楽」と声が飛ぶと、一茂は「俺、嫌なんだよ。よく岩手に行くんだけど、大体チップ30％って決めてるの。俺、日本で唯一チップ制を導入してる人間」と笑わせた。

キャッシュレス決済の便利さを実感しつつ「『ピ』だけもいいけど、チップも。これは残していきたいな、最後まで」と話していた。