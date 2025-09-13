¡ÖÌó5000¼ïÎà¤Î¸Æ¤ÓÊý¡×¡È¥á¥À¥«¡É ¸À¸ì³Ø¼Ô¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹ ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊý¸À¤ÎÂ¿ÍÍÀ
Àîµû¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ë¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉË¤«¤ÊÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£³¤¤Îµû¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤Àîµû¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¸À¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ï³¤¤Îµû¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥á¥À¥«¤«¤é·ÌÎ®¤Î²¦¼Ô¥¤¥ï¥Ê¤Þ¤Ç¡¢Àîµû¤ÎÊý¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¾®Àî¤äÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¥á¥À¥«¡£¸½ºß¤Ç¤Ï´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤êÌîÀ¸¤Î¥á¥À¥«¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¿åÁå¤Ç»ô¤¦´Ñ¾Þµû¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥á¥À¥«¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¸À¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸¤Êª¤Ê¤Î¤À¡£¿ÉÀî½½Êâ¡¦¼ÆÅÄÉð¡Ø¥á¥À¥«¤ÎÊý¸À¡½5000¤ÎÊÑ¼ï¤È¤½¤ÎÊ¬ÉÛ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ê¤ó¤È5000¼ïÎà¶á¤¤Êý¸À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº¤Ï¡¢¾¼ÏÂ10Ç¯¡Ê1935Ç¯¡Ë¤«¤é¾¼ÏÂ47Ç¯¡Ê1972Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç¤Î37Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤Û¤«¡¢ÀïÁ°¤Ë¿¢Ì±ÃÏ¤À¤Ã¤¿Ä«Á¯È¾Åç¡¢ÂæÏÑ¤ÎÆüËÜ¸ìÃÏ°è¤ò´Þ¤à2Ëü4574ÃÏÅÀ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢4680¸ì¤â¤Î¥á¥À¥«¤ÎÊý¸À¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÊý¸À¤Ï¡¢·Á¤ÎÎà»÷À¤«¤éÂç¤¤¯4¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¡£
1. ¥¶¥³·Ï¡§¥¶¥³¥Ã¥³¡¢¥¶¥³¥á¤Ê¤É¡Ê°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¡¦»³Íü¡¦Ê¡²¬¡¦º´²ì¡¦·§ËÜ¡¦¼¯»ùÅç¤ËÊ¬ÉÛ¡Ë2. ¥á¥À¥«·Ï¡§¥á¥À¥«¡¢¥á¥á¥¿¥«¡¢¥á¥¶¥³¤Ê¤É¡Ê´ØÅì¡¢ËÌ¶å½£¡¢»³¸ý¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë¹¤¯Ê¬ÉÛ¡Ë3. ¥Ï¥¨·Ï¡§¥Ï¥¤Îà¡ÊÊ¡Åç¤«¤é·§ËÜ¤Î¹¤¤ÃÏ°è¤ËÊ¬ÉÛ¡Ë4. ¥³¥á¥ó¡Ê¥¸¥ã¥³¡Ë·Ï¡§¥³¥Þ¡¢¥ß¥ß¡¢¥ß¥ß¥¸¥ã¥³¡¢¥á¥ó¥Ñ¥Á¤Ê¤É¡Ê¶áµ¦ÃÏÊý¤«¤éÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¬ÉÛ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬ÉÛ¾õ¶·¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊý¸À¤Ï¡¢¡¥¶¥³·Ï¢ª¢¥á¥À¥«·Ï¢ª£¥Ï¥¨·Ï¢ª¤¥³¥á¥ó¡Ê¥¸¥ã¥³¡Ë·Ï¤Î½ç¤Ë¿·¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¥á¥À¥«¤ÎÊý¸À¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¸Å¤¯¤«¤é»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾®Àî¤äÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤¤¤¿¥á¥À¥«¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¤ä¤¹¤¤µû¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£·ÌÎ®¤Î²¦¼Ô¡¦¥¤¥ï¥Ê¤ÎÊý¸À
¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤Î¶¹¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¼Â¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ÌÎ®¤Î²¦¼Ô¥¤¥ï¥Ê¤ÎÊý¸À¿©ÍÑ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀîµû¤ÎÃæ¤ÇÊý¸ÀÌ¾¤ÎÂ¿¤¤µû¤È¤·¤Æ¡¢·ÌÎ®Äà¤ê¤ÎÂÐ¾Ýµû¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¤¥ï¥Ê¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¤¥ï¥Ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬°ìÀ¸¤òÃ¸¿å¤Ç²á¤´¤·¡¢²ÏÀî¤ÎºÇ¾åÎ®Éô¤ÎÎä¿å°è¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¤Î¥¤¥ï¥Ê¤Ï¡¢À¸Â©ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯£´¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë1. ¥¢¥á¥Þ¥¹¡Ê¥¨¥¾¥¤¥ï¥Ê¡Ë¡§ÀéÍÕ¸©°ÊËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¢»³·Á¸©°ÊËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ËÀ¸Â©¡£¥¤¥ï¥Ê¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢³¤¤Ë²¼¤ë¹ß³¤·¿¤È²ÏÀî¤ËÎ±¤Þ¤ë²ÏÀî»ÄÎ±·¿¤¬¤¤¤ë¡£2. ¥Ë¥Ã¥³¥¦¥¤¥ï¥Ê¡§ÅìËÌÃÏÊý¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Î»³³ÙÉô¤«¤é¼¢²ì¸©¡¢Ä»¼è¸©¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¬ÉÛ¡£3. ¥ä¥Þ¥È¥¤¥ï¥Ê¡§ËÜ½£ÃæÉôÃÏÊý¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¢»³³ÙÃÏÂÓ¤Î²ÏÀî¤ËÀ¸Â©¡£4. ¥´¥®¡§Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÎÅçº¬¸©¡¢²¬»³¸©¡¢¹Åç¸©¡¢»³¸ý¸©¤Ê¤É¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤Î·ÌÎ®°è¤ËÀ¸Â©¡£´Ä¶¾Ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤ÇÀäÌÇ´í×ü¶Îà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î½½ÄÅÀî¿å·Ï¤Î¤ß¤Ë¡Ö¥¥ê¥¯¥Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥ï¥Ê¤ÎÃç´Ö¤â¤¤¤ë¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Î¥¤¥ï¥Ê¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡ü ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌÃÏÊý¡§É¸½àÏÂÌ¾¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ï¥Ê¡¢¥¢¥á¥Þ¥¹¤¬¹¤¯Ê¬ÉÛ¡£ÀÄ¿¹¤Ç¤Ï¥¢¥á¥Þ¥¹¤ò¥¨¥¾¥¤¥ï¥Ê¤È¤â¸Æ¤Ö¡£¡ü ´ØÅì¡ÁÃæÉô¡¦ËÌÎ¦¡§¹¤¯¥¤¥ï¥Ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£´ôÉì¸©¤Ç¤Ï¥¤¥â¥Û¥ê¡¢¥µ¥µ¥¦¥ª¡¢¥½¥¦¥¿¥±¡¢¥ä¥Þ¥«¥Ä¡¢¥¤¥â¥Ê¡¢¥µ¥ï¥Ê¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÊý¸ÀÌ¾¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¡ü ¶áµ¦ÃÏÊý¡§´ôÉì¸©¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥¤¥â¥Ê¤¬¼¢²ì¸©¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆàÎÉ¸©¤«¤éÏÂ²Î»³¸©¤Ë¤«¤±¤Æ¥¥ê¥¯¥Á¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§Åª¤ÊÊý¸À¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£¡ü Ãæ¹ñÃÏÊý¡§¥´¥®¡¢¤½¤ÎÊÑ²½·Á¤Î¥³¥®¤¬¹¤¯Ê¬ÉÛ¡£²¬»³¡¢Ä»¼è¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¥¿¥ó¥Ö¥ê¡¢¥À¥ó¥Ö¥ê¤È¤¤¤¦Êý¸ÀÌ¾¤â¤¢¤ë¡£Êý¸À¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³´Ä¶¤äÊ¸²½¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎµÏ¿
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Àîµû¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¸ÀÌ¾¤¬¤¢¤ë¡££Í£Ò£Ï¥é¥¸¥ª¤ÇÊý¸À¤ÎÏÃÂê¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÂôÂç³Ø¤Î²ÃÆ£ÏÂÉ×Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡ÊÊ¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô½Ð¿È¡Ë¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¸ÀÌ¾¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÊÊý¸ÀÌ¾¤Î¸å¤í¤Î³ç¸ÌÆâ¤¬É¸½àÏÂÌ¾¡Ë¡£
¡ü ¥É¥Ð¡Ê¥¢¥Ö¥é¥Ï¥ä¡Ë¡ü ¥Þ¥ë¥¿¡Ê¥Þ¥ë¥¿¡¢¥Þ¥ë¥¿¥¦¥°¥¤¡Ë¡ü ¥µ¥¯¥é¡Ê¥¦¥°¥¤¡Ë¡ü ¥¥ó¥¿¥ó¡Ê¥¿¥Ê¥´¡Ë
Àîµû¤ÎÊý¸À¤â¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¤ÈÊ¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥á¥À¥«¤ÎÊý¸À¤ÎË¤«¤µ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸À¸ìÊ¸²½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¶¥³¥Ã¥³¡×¡Ö¥¸¥ã¥³¥Ð¥¤¡×¡Ö¥¦¥¥á¥ó¥³¡×¡Ö¥¿¥¤¥Á¥ó¥Ü¡×¡½¡½¡£¤³¤¦¤·¤¿Êý¸À¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾®Àî¤äÅÄ¤ó¤Ü¤ÇÍ·¤ó¤Àµ²±¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤êÌîÀ¸¤Î¥á¥À¥«¤¬¸º¾¯¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤ÓÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÏµÞÂ®¤Ë¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Êý¸À¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Î¼ý½¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³´Ä¶¤äÊ¸²½¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎµÏ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ú»²¹ÍÊ¸¸¥¡Û ¿ÉÀî½½Êâ¡¦¼ÆÅÄÉð¡Ê1980¡Ë¡Ø¥á¥À¥«¤ÎÊý¸À¡½5000¤ÎÊÑ¼ï¤È¤½¤ÎÊ¬ÉÛ¡ÙÌ¤±û¼Ò
²ÃÆ£ÏÂÉ×Ê¡°æ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¸À¸ì³Ø¼Ô¡£¶âÂôÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ËÌÎ¦¤ÎÊý¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ç¯¸¦µæ¡££Í£Ò£Ï¥é¥¸¥ª ¤¢¤µ¥À¥Ã¥·¥å¡ªÆâ¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤Í¤¿¤Î¤¿¤Í¡×¤Ç¡¢Êý¸À¤äÆüËÜ¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨£Í£Ò£Ï¥é¥¸¥ª¡Ö¤¢¤µ¥À¥Ã¥·¥å¡ª¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤Í¤¿¤Î¤¿¤Í¡×¤è¤êºÆ¹½À®
