¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×³«ËëÄ¾Á°¡ª¡¡EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¤¢¤¤¤«¤ï¡¦¤á¤°¤à¡Ë¡Öº£Ç¯M¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ã¡¢¤¤¤Ä¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡½¡½¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´Áª¼ê¡£¡Ö±ÊÀ¤½÷Î®¿ý²¦¡×¤ò´§¤¹¤ëàÀ¶Á¿·Ïá½÷Î®¿ý»Î¤¬ ¿·µ¬¥Á¡¼¥à¤ÇÂçË½¤ì¡ª¡©
Ëã¿ý¥×¥í¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¡×¤¬9·î15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¿·µ¬¥Á¡¼¥à¤¬»²Àï¤·¡¢»î¹ç¿ô¤â¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿·µ¬»²Æþ¤¹¤ë¡ÖEARTH JETS¡Ê¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡¢°©Àî·ÃÌ´¡Ê¤¢¤¤¤«¤ï¡¦¤á¤°¤à¡ËÁª¼ê¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤Î½÷À¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö½÷Î®¿ý²¦¡×¤ò5ÅÙÀ©ÇÆ¤·¡¢¡Ö±ÊÀ¤°Ì¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷Î®¤¤Ã¤Æ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¿ý»Î¤À¡£
Èà½÷¤Î¶»¤Ë¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¡¢¤½¤·¤ÆÍÄ¾¯´ü¤Ë¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÁÄÊì¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ÂÎÏÇÉ¤Î½÷Î®¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¤È¼«Éé¤¹¤ë°©ÀîÁª¼ê
¢£Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤ÈËã¿ý¤È¤Î½Ð¹ç¤¤
¡½¡½°©ÀîÁª¼ê¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î²ÈÄí´Ä¶¤¬Ê£»¨¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°©Àî·ÃÌ´¡Ê°Ê²¼¡¢°©Àî¡Ë¡¡Éã¤ÏÌµ¿¦¡¢Êì¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥Þ¡¼¤À¤±¤Ç»ä¤ÈÄï¤ò´Þ¤á¤¿°ì²È4¿Í¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÎÃç¤Ï¤º¤Ã¤È°¤¯¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¤è¤¯¶á½ê¤Ë½»¤à¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é»ä¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤³¤«¤éÄï¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ¾¿Æ¤ÏÎ¥º§¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤âÇä¤êÊ§¤Ã¤Æ¡¢°ì²ÈÎ¥»¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·²Ô¤®¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ëµá¿Í»¨»ï¤Ç¡Ö½µ1¤«¤éOK¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ëã¿ýÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î¥Ð¥¤¥È¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¡¢Ëã¿ýÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¹¡£
º£»×¤¦¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤Æ¡¢°ì²ÈÎ¥»¶¤È¤«¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ëã¿ý¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤éËã¿ý¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤È¡£
°©Àî¡¡¤Ï¤¤¡£¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ò¼¤á¤ÆËã¿ýÅ¹°ìËÜ¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¤ä¼ÂÀï¤ÇÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¥×¥í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë·Á¤Ç»ä¤â¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£2011Ç¯¤ËËã¿ý¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢¿·¿Í²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßM¥ê¡¼¥°¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃçÎÓ·½¡ÊÅö»þ¡¢ÃæÎÓ·¼¡ËÁª¼ê¤òÅÝ¤·¤¿¤È¤«¡£
°©Àî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡¡¡Ö¤¢¤ÎÃçÎÓ¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë½÷¡×¤ÇÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£M¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿Ç¯
¡½¡½º£Ç¯¡¢ÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤Î½÷Î®¿ý²¦Àï¤ÇÄÌ»»5´üÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¶¨²ñ¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡¢¡Ö±ÊÀ¤°Ì¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êM¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°©Àî¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¶¨²ñ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶¨²ñ½êÂ°¤Î½÷Î®M¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ã¤Æ»ä¤¬½é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
3²óÌÜ¤Î½÷Î®¿ý²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤«¤é¼¡¤ÎM¥ê¡¼¥¬¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ»ä¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢4²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¶¨²ñ¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö±ÊÀ¤°Ì¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤òM¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎàÇóá¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë¸À¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¤¬¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¸«»ö¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°©Àî¡¡¡Öº£Ç¯¡ÊM¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ã¡¢¤¤¤Ä¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ê½÷Î®¿ý²¦¡Ë·èÄêÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£Ç¯¤Î·èÄêÀï¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï²¡¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇ×¤â²¡¤·¤Æ¡¢¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶¨²ñ¤Î½÷Î®¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤ÆM¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°©Àî¡¡¶¨²ñ¤Î¸åÇÚ¤«¤é¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°©Àî¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢Áá¤¯M¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¥±¥Ä¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·M¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤À®ÀÓ¤·¤«»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¸å¤Î¿Í¤ÎÆ»¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç»ö¤Ê¿Í¤Ë¤Þ¤À¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
¡½¡½³«Ëë¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢º£¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
°©Àî¡¡¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤ÎËã¿ý¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¤é½½Ê¬Àï¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Àè¤ËM¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤Ç¼ê¤¬¿Ì¤¨¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
M¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÄ¹¤¯¡¢¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¤â¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢à¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤ÎËã¿ýá¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¿¤À¡¢¥¢¡¼¥¹¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö350¡Ê¸Ä¿Í¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¾¡¤Ä¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£MVP¤òÁÀ¤¨¤ëÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£
°©Àî¡¡¼Â¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¤Ï¡Ö500¾¡¤Ä¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ÏÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÎÏÇÉ¤Î½÷Î®¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¤È¼«Éé¤¹¤ë°©ÀîÁª¼ê¡£M¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¤Ã¤È³èÌö¤¹¤ë¤Ï¤º¡ª
¡½¡½MVP¤ò³Í¤ë¡ª¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
°©Àî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â³Í¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÂÇ¤Ä¡ª
¡½¡½M¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
°©Àî¡¡¼Â¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¤Þ¤À¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï»ÜÀß¤Ë¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏÀÎ¤«¤¿¤®¤Î¿Í¤Ç¡¢Ëã¿ý¤Ë¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¶¨²ñ¤Ç¤Î°©ÀîÁª¼ê¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ÖÎáÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¶½ãÇÉ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ì¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°©Àî¡¡¤¤¤ä¤¢¡¢»ä¤â¤É¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ê¥¢¡¼¥¹¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î¡ËÀîÂ¼¡ÊË§ÈÏ¡Ë´ÆÆÄ¤¬¡ÖÀ¶½ãÇÉ¡×¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ......¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ä¤Î1ÀïÌÜ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤³¤ÇÇ¯Îð¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Ê¤é¡¢ÎáÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤¬ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ª
¡ü°©Àî·ÃÌ´¡ÊMegumu AIKAWA¡Ë
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£ÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ½êÂ°¤Î¥×¥í¿ý»Î¡£2025Ç¯¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Î½÷Î®¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë½÷Î®¿ý²¦Àï¤Ç¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÄÌ»»5´ü¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ö±ÊÀ¤½÷Î®¿ý²¦¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ê¤É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢M¥ê¡¼¥°¤Î¿·µ¬»²Æþ¥Á¡¼¥à¡ÖEARTH JETS¡×¡Ê¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ¥×¥í¶¨²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡ÖÎáÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¶½ãÇÉ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£9·î15Æü³«Ëë¡ª M¥ê¡¼¥°2025-26
Ëã¿ý¥×¥í¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¡£8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¡ÖEARTH JETS¡×¤ò²Ã¤¨¤¿·×10¥Á¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£»î¹ç¿ô¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´216»î¹ç¤«¤éÁ´300»î¹ç¤ËÁý²Ã¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï1Æü1Âî¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿2»î¹ç¤Î¼Â»Ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é°ìÉô´ü´Ö¤Ç¡¢1Æü2Âî¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2»î¹ç¤º¤Ä¤Î·×4»î¹ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëM¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢Á´»î¹ç¤ò¡ÖABEMA¡×¤¬ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅìÀî Î¼¡¡»£±Æ¡¿¹â¶¶Äê·É