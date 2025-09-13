¡ÚßõÎõ¡ª MLB¡õNPB¥¿¥¤¥È¥ëºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÊPart3¡Ë¡Û¥»¡¦¥Ñ¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¡Ö3³äÂÇ¼ÔÉÔºß¡×¤Î²ÄÇ½À
¸½ºß.301¤ÎÂÀÅÄ¡£4·î¤Ë·î´ÖÂÇÎ¨.415¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤½¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤¿
¥·¡¼¥º¥ó¤â²Â¶¤ËÆþ¤ê¡¢"¸Ä"¤ÎÀï¤¤¤â·ã²½¡£ÆüÊÆ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
¢¨À®ÀÓ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö9·î3Æü¸½ºß
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ÂÇ¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ºòµ¨¡¢¡Ö3³äÂÇ¼Ô¤¬»Ë¾åºÇ¾¯¤Î3¿Í¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¡£º£Ç¯¤â¤½¤Î·¹¸þ¤ÏÂ³¤¡¢¸½ºß¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÀô¸ýÍ§ÂÁ¡Êµð¿Í¡Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÀÅÄ Ìº¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢Â¼ÎÓ°ìµ±¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Î3¿Í¤À¤±¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°3³äÂÇ¼Ô¥¼¥í¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢MLB¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¡Öº£¤ÎÌîµå¤ÇÂÇÎ¨¤ò»Ä¤¹¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Öº£¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¡ØÅê¹âÂÇÄã¡Ù¤Î»þÂå¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂÇ¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¸þ¾å¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£
µåÂ®¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½µå¤ÏÁ´Êý¸þ¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥é¥ó¥À¥àÀ¤¬¹â¤¯¡¢Åª¤ò¹Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¡¢ÇÛµå¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¶î»È¤·¡¢¤è¤ê¹âÅÙ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¸ý¤ËàÂ®¤¤µåá¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤â¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤â¥«¥Ã¥È·Ï¤â¤¢¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Åª¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
²Ã¤¨¤Æ¡¢Åê¼êÍÍø¤Ê¾õ¶·¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼°Ê¹ß¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ï°Û¾ï¤ËÈô¤Ð¤º¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤â¹¤¤¡£Êá¼ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤â¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åê¼êÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥í¡¼¥Æ²¼°Ì¤äÇÔÀï½èÍý¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅê¼ê¤¬1·³¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¡£ÂÇ¼Ô¤¬Â©¤òÈ´¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¢¤ë¶¦ÄÌ¹à¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÑ²½µå¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤á¤Ë¿¤Ó¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¾å¤«¤éÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤¬É¬Í×¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò¸ª¤Ë¾è¤»¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤òÆ¬¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¹½¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²£¤Ë¿¶¤ê½Ð¤¹¡£
º£µ¨¡¢ÂÇ·â¤¬¸þ¾å¤·¤¿Â¼ÎÓ¤âà²£¿¶¤êá¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÇÎ¨¾å°Ì¤Ë¤¤¤ëÂÀÅÄ¤ä¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¡¢ÃæÌîÂóÌ´¡Êºå¿À¡Ë¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤é¤â²£¿¶¤ê¡£³°¹ñ¿ÍÂÇ¼Ô¤ÇÆüËÜµå³¦¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²£¿¶¤ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×
MLB¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÉ®Æ¬¤Ëà½Ä¿¶¤êá¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¬¡¢¼Â¾ð¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÃ«¤â¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¿ÈÄ¹190cm°Ê¾å¤À¤«¤é¡¢½Ä¿¶¤ê¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¥¾¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÈ´¤±¤ë¤À¤±¡£¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï²£¿¶¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¤¿¤¿¤¤ä¤¹¤¤¡£¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¤â¼ó°ÌÂÇ¼Ô·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Û¥»¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥Ù¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤ä¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿²¤«¤»¤¿¹½¤¨¤«¤é¤Î²£¿¶¤ê¤Ç¤¹¡×
¼Â¤Ï¡ÖÅê¹âÂÇÄã¡×¸½¾Ý¤Ï¶áÇ¯¤ÎMLB¤Ç¤âÆ±¤¸¡£¤¿¤À¡¢MLB¤Ç¤ÏÅê¼êÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¼ÔÂ¦¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÇ·âµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Áê¼êÅê¼ê¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¡Ø¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µå³¦Á´ÂÎ¤Ç³èÍÑ¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Íèµ¨¤«¤é¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤¬³°Ìî¤Ë¥Æ¥é¥¹·¿´ÑµÒÀÊ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥óÉü³è¤Îµ¡±¿¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥ó¤Î½Ì¾®¡×¤ÏÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ï¹¤¹¤®¤ÆÉÍÉ÷¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±¦ÍãÂ¦¤À¤±¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¤òÉü³è¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤ÈËÜÎÝÂÇ¤Ï½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤È¤é¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ÆüËÜ¤Îµå¾ì¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËµÒÀÊ¤òÁýÀß¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÂÇ¼ÔÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
»Ë¾å½é¤Î¡ÖÂÇÎ¨2³äÂæ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â´Þ¤á¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò