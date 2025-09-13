ÄÌ¾Î¡Ö¤À¤«¤¤¤Á¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿BOOM¡õSMART¤Î´°àú¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡ª»É·ãÅª¤Ê¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥¿¥¤BL¡ÖTop Form¡×
"¤À¤«¤¤¤Á"¤ÎÄÌ¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëºùÆüÄô»Ò¤Î¿Íµ¤BLÌ¡²è¡ÖÊú¤«¤ì¤¿¤¤ÃË£±°Ì¤Ë¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡£ÆüËÜ¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ±ºî¤Î¥¿¥¤¥É¥é¥ÞÈÇ¡ÖTop Form¡ÁÊú¤«¤ì¤¿¤¤ÃË1°Ì¤Ë¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Á¡×¤¬¡¢9·î22Æü(·î)¤è¤êÆü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆTV½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø¼°Í½¹ðÊÔ¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê»ëÄ°¿ô¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¸ø³«Á°¤«¤éÇ®¤¤´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿Æ±ºî¤À¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤ËËÜ¹ñ¡¦¥¿¥¤¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢¸¶ºî°¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¹½À®¤ä´°àú¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¿Íµ¤¤¬Ê¨Æ¡£¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤«¤ÄÂ¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ä¥¿¥¤¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
"¥Ä¥ó¥Ç¥ì"¤Ê¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¡¦¥¢¥¥ó(BOOM)¤È¡¢"¤ï¤ó¤³·Ï"¤Î¥¤¥±¥á¥ó¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦¥¸¥ó(SMART)¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖTop Form¡ÁÊú¤«¤ì¤¿¤¤ÃË1°Ì¤Ë¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Á¡×¡£
4Ç¯Ï¢Â³¤Ç"Êú¤«¤ì¤¿¤¤ÃË"1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¡¦¥¢¥¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ý¤Ä¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦¥¸¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¡£Åö½é¤Ï"Âçº¬Ìò¼Ô"¤È¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¡¢¼è¤ê¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¥ó¤À¤¬¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢Ì¯¤Ë¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥¸¥ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë...¡£°ìÊý¤Î¥¸¥ó¤â¡¢¥¢¥¥ó¤«¤é¼õ¤±¤¿±éµ»»ØÆ³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÀèÇÚÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¸¶ºî¤Î"À¾Ûê¹â¿Í"¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¢¥¥ó¤Ï¡¢È´·²¤Î±éµ»ÎÏ¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¡¼¡£±éµ»¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÂ¾¿Í¤Ë¤â¸·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢Îø°¦¤Ë¤ÏÁÂ¤¤°ìÌÌ¤â...¡£¿·¿Í¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤òÌµ»ë¤·¤Æ±éµ»¤¹¤ë¥¸¥ó¤Ë½é¤á¤Ï²×Î©¤Ä¤¬¡¢¸É¹â¤Î¥¢¥¥ó¤ò¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤ÓÂç·¿¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤¸¤ã¤ì¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¸¥ó¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æº£¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥¸¥ó¤Ï¡¢"ÅìÃ«½ÚÂÀ"¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¿·¿Í¤Ê¤¬¤éÅ·À¤Î¥¹¥¿¡¼À¤Ç¥¢¥¥ó¤Î"Êú¤«¤ì¤¿¤¤ÃË"1°Ì¤ÎºÂ¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ë¡£¤À¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¥¸¥óËÜ¿Í¤Ï¡¢¼Â¤Ï²¿»ö¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤âÇ½ÎÏ¤â°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¥ó¤ÏµßÀ¤¼ç¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬½é¤á¤Æ¸ß¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¡¢Âè1ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¥ó¤Î"±éµ»»ØÆ³"¡£ÎÞ¤òÎ®¤¹±éµ»¤¬¤Ç¤¤º»£±Æ¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥ó¤ò¥¢¥¥ó¤¬¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢¡Ö²¶¤ò¸«¤í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¥¢¥¥ó¤ÎÌÜ¤«¤é°ì¶Ú¤ÎÎÞ¤¬Î®¤ì¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥¸¥ó¤Î¸ÝÆ°¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢´¶¾ð¤¬¹â¤Ö¤Ã¤¿¥¸¥ó¤ÎÌÜ¤«¤é¤âÎÞ¤¬...¡£¤½¤ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥¢¥¥ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö½àÈ÷¥ª¡¼¥±¡¼¤À¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢°ì½Ö¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¸½¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ç¼þ°Ï¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¥¢¥¥ó¤Î°Õ³°¤ÊÍ¥¤·¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤³¤Î"±éµ»»ØÆ³"¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¸¥ó¤Ï¥¢¥¥ó¤ËµÞÂ®¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥¥óÌò¤ÎBOOM¼«¿È¤â¡¢ÎÞ¤Î±éµ»¤¬È´·²¡£·àÃæ¡¢ÀÚ¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SMART¤È¤È¤â¤ËËÜÊÔÆ°²è¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Æ°²è¤Ç¤â¡¢Èþ¤·¤¤ÎÞ¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ÊÅ¸³«¤âËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£»×¤¤¤òÄÌ¤ï¤»¹ç¤Ã¤¿¥¢¥¥ó¤È¥¸¥ó¤ÎÇ»¸ü¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤¬½øÈ×¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢³ÊÊÌ¤Ë»É·ãÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¸¶ºî¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë"¥Ï¥Á¥ß¥Ä"¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤À¡£EP4¤Î¡Ö¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¯¡×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¥ó¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¶»¸µ¤Ë¥¸¥ó¤¬¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¿â¤é¤·¡¢Àå¤Ç¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤¹¤¯¤¤¼è¤ë...¥¢¥¥ó¤Î×ò¹û¤È¤·¤¿É½¾ð¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡¢Èþ¤·¤¯¤â¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç¥¢¥¸¥¢Ãæ¤«¤éÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëBOOM¤Ï¥°¥ë¥áÄÌ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢10·î11Æü(ÅÚ)¤ËÆü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆTV½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖBOOM¤ÎCheat Day¡ªin Tokyo¡×¤Ç¤âÌ¥ÎÏ¤ò³«²Ö¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¸«¤»¤ëÌÀ¤ë¤¤ÁÇ´é¤È¥¢¥¥óÌò¤Ç¸«¤»¤ëÂç¿Í¥»¥¯¥·¡¼¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¡¢BOOM¾Â¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤À¡£
Ê¸¡á¼ò´óÈþÃÒ»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡ÖTop Form¡ÁÊú¤«¤ì¤¿¤¤ÃË1°Ì¤Ë¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Á¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î22Æü(·î)23:00¡Á
¡ÖBOOM¤ÎCheat Day! in Tokyo¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)18:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹ ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹