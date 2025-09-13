「詰んだ…」母の忠告を無視した女子大生、クレジットカード滞納金19万円の悲劇【ママリ】
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
金欠の女子大生が思いついた危険な方法
現金はないけど「クレカで支払えばいいや」という考えは危険すぎますよね。たしかに、クレジットカードは利便性が高く、ポイントも貯まるので賢く利用すればお得になります。
ですが、自分の返済能力以上に遣いこんでしまっては、請求のときに困ってしまいます。大学生の風花はお金の知識や管理について甘く考えているようですね。
その後、クレカを持って友だちと飲みにでかけた風花…。家に帰ると、母から口うるさく言われてしまいます。
母の愛ある小言を無視…
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
母の忠告を聞き流し、請求書の支払いを後まわしにしてしまった風花。そのあとも支払いをせず、クレジットカードの利用を停止されてしまいました。支払いはすぐに対処しないとつい忘れてしまうこともありますよね。風花はクレカが使えなくなって初めて焦ります。
その後、クレジットカード会社に問い合わせの電話をします。すると、風花が思っていた以上に深刻な事態に陥っていたのです…。
女子大生に返済できる？
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
©harapekomonrrow
「詰んだ」と思ってしまうほど、クレジットカードの未払い金額は風花の想像をはるかに超えていました…。海外旅行にエステ、ブランド品の購入…こんなにお金を遣ってしまったら、当然の結果ですね。
どうやら風花は「クレジットカードの限度額には達していないから大丈夫」と思っていたようです。自分の返済能力以上に、クレカで支払いをしてしまうのはとても危険ですね。
まだ大学生とはいえ、20歳の成人女性として、風花のお金の管理はあまりにもずさんでした。収入と支出のバランスを考えてお金をやりくりすることは、生きていくうえで最低限のことです。ところが、クレジットカードを手に入れた途端、金銭感覚が狂い、収支の把握ができなくなってしまったようです。便利なクレジットカードは賢く利用したいものですね。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）