¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¤Ç¡Ö°ÙÂØ¤Î¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¡×¤¬Ä¹Â³¤¤·¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡Ú·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬²òÀâ¡Û
±ß°Â¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆü¡¹¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢½îÌ±¤Ï¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤òÍ¢½Ð¡¦Í¢Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï°ÙÂØ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤µ¤éÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄÍºê¸øµÁ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
°ÙÂØ¤ÎÃÍÆ°¤¤Ë¥Ò¥ä¥Ò¥ä¡Ä¤Ê¤¼¡Ö¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¡×¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤¡©
¸½ºß¡¢¥É¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¼ûÍ×¡ÊÇã¤¤ÃíÊ¸¡Ë¤È¶¡µë¡ÊÇä¤êÃíÊ¸¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¥É¥ë¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¾¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÊÑÆ°Áê¾ìÀ©¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤¬ËèÆü¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤ÏËèÉÃ¡ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Í¢½Ð´ë¶È¤äÍ¢Æþ´ë¶È¤Î¿Í¤Ïµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÍ¢½Ð´ë¶È¤Ï¡¢Í¢½Ð¤Î·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤âÂå¶â¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë±ß¹â¥É¥ë°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¹©¾ì¤ò·ú¤Æ¤Æ¤â´°À®»þ¤ËÂçÉý¤Ê±ß¹â¥É¥ë°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¹©¾ì¤¬²ÔÆ¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÊÀ½ÉÊ¤òºî¤Ã¤ÆÍ¢½Ð¤·¤Æ¤âÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é²ÔÆ¯¤·¤Ê¤¤¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¡¢¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤òÀ¯ÉÜ¤¬Ë¡Î§¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡Ê¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡ËÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÍ³¤ò2¤Ä¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¡¡ÄÆüÊÆ¤ÎÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Îº¹¤Ç¡¢À©ÅÙ¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é
¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ËÇ°×¼ý»Ù¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÊª²Á¿å½à¤¬Åù¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤òºÎÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Í¢½Ð¤ÈÍ¢Æþ¤¬Æ±³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤È¥É¥ëÇã¤¤¤¬Åù¤·¤¯¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤è¤êÊÆ¹ñ¤Î¤Û¤¦¤¬Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤«¤é²¿Ç¯¤«¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊª¤¬¡¢ÆüËÜ¤è¤êÊÆ¹ñ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤¬¥É¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ËÇã¤¤Êª¤ËÍè¤Þ¤¹¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍ¢½Ð´ë¶È¤¬³¤³°¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥É¥ë¤ò¶ä¹Ô¤ËÇä¤ê¤Ë¹Ô¤¯¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¤¬¥É¥ë¤òÇä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥ë¤òÇã¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬¥É¥ë¤òÇã¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÇäÇãÃíÊ¸¤ÎÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î²Á³Êº¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿¤¯¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¤¬Çã¤¤Êª¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬Çã¤¦¥É¥ë¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤é¶ì¾ð¤¬Íè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¤¬¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤À¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñÀ½ÉÊ¤¬Çä¤ì¤º¤ËÊÆ¹ñ´ë¶È¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤ÎË¡Î§¤òÇÑ»ß¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬»ÅÊý¤Ê¤¯¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÂçÎÌ¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥ë¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ïµð³Û¤Î¥É¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ï¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³¢¡Ä¶âÍøº¹ÁÀ¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥É¥ë¤òÇã¤¤¤Þ¤¯¤ë¤«¤é
ÊÆ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤ËÍÂ¶â¤¹¤ë¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÊÆ¹ñºÄ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡¢°Ê²¼Æ±ÍÍ¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô¤ËÍÂ¶â¤¹¤ë¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÆüËÜ¹ñºÄ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡¢°Ê²¼Æ±ÍÍ¡Ë¤è¤ê¹â¤¤¶âÍø¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥É¥ë¤ËÂØ¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤ËÍÂ¶â¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¥É¥ë°Â±ß¹â¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ê°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥É¥ë¤òÇã¤Ã¤¿»þ¤è¤ê¾ÍèÇä¤ë»þ¤Î¤Û¤¦¤¬¥É¥ë¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹â¤¤¶âÍø¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¡Ö¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢³§¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥É¥ë¤òÇã¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤ËÍÂ¶â¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çã¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÃÍÃÊ¤ÈÇä¤ë¤È¤¤ÎÃÍÃÊ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÆüËÜÃæ¤Î¿Í¤¬ÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô¤«¤éÍÂ¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥É¥ë¤òÇã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥É¥ëÇã¤¤ÃíÊ¸¤Ïµð³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Í¢½Ð´ë¶È¤Ï¥É¥ë¤òÇä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ëÎÌ¤Î¥É¥ëÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤¹¡£º¹³Û¤ÎÊ¬¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¥É¥ë¤òÇä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥ë¤ÎÎÌ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥ëÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤ò¼é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¶ä¤Ø¤ÎÃùÃß¤ò¶Ø»ß¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤¤¤Þ¤À¤Ã¤Æ¡Ä
ÍýÍ³¡¤Ï¡¢Íý¶þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Àµ¤·¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿Ç¯¤â·Ð²á¤·¤Æ¤«¤é¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥É¥ëÇã¤¤¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤¬Å±²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÂçÎÌ¤Î¥É¥ë¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÎÌ¤Î¥É¥ë¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤¬Ä¹Â³¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤ËÍÂ¶â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤ËÃù¶â¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÍ»¤¬¹ñºÝ²½¤·¤¿¸½ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¶Ø»ß¤ÎÊÀ³²¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊÀ³²¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍýÍ³¡¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ÇÄêÁê¾ìÀ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹Æ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÉô¤¬¸·Ì©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÄÍºê ¸øµÁ
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È