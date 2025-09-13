「とんねるず」木梨憲武（63）が13日放送のTBSラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」（土曜前6・00）に出演。食道がんと咽頭がんを併発して芸能活動を休止中の相方・石橋貴明（63）に言及した。

番組終盤、木梨が「とんねるず方面、貴明が治ったらまた違うライブが始まると思います」と呼びかけ、かけたのはコンビの名曲「セブンスコードを天国にくれ」（1992）。石橋の歌声が流れた。

ところが間もなく放送終了時間に。「ちょっと待ってよ〜10秒前って、おい！あとちょっと」と放送時間の都合上、木梨が歌う2番は流れず、1番の石橋のパートのみ流れた。

ネット上では「憲さんなりの貴さんへのエールですよね 粋な計らいに感動しました」「もう朝から泣いちゃうから、、、しかも一番の貴さんの声だけ」「貴さんパートのみ そこがいい」「セブンスコードは泣いちゃうでしょ」「名曲きた」「これがノリさんの心境なのでは」「のりさんパート前で終わった（笑）」「グッときました」と、さまざまなコメントが寄せられた。

石橋は今年4月3日に自身のYouTubeチャンネルで食道がんを公表。当面の芸能活動休止を発表した。その後、同月9日には、中居正広氏の性暴力に端を発する問題を巡り、石橋の事務所がフジテレビの第三者委員会からヒアリングの打診があったことを明らかにしていた。同16日、所属事務所を通じて謝罪。また、咽頭がんを併発していたことも明かしていた。