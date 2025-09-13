6位で決勝R進出の青木瀬令奈 推奨する“ツートンカラーボール”の独自練習法とは？
「日本女子プロゴルフ選手権」の第2ラウンドを終えてトータル3アンダー・6位タイにつけた青木瀬令奈。前週の「ゴルフ5レディス」の試合会場では、普段とは違うツートンカラーのボールを打つ姿があった。
【写真】青木の5・7・9Wは17年モデル、5・6Uは16年モデル！ フェース中央にビッシリの打痕
◇ ◇ ◇青木が使用していたのは、ダンロップの『スリクソン Z-STAR DIVIDE』。見た目は白と黄色のツートンカラーで、性能は『スリクソン Z-STAR』と同じ。ゴルフ5レディスの練習打席では、通常の白いボールに加えて、このカラーボールも打つことができたのだ。「ツートンボールはパターでラインをタテに置いて回転を確認するのに便利です。ヨコ回転になってしまった場合も、ストロークでボールの回転がどうなっているか意識して練習できます。実は試合でも使ったことがあって、ショートホールのグリーンでタテのラインを目標にして打つときなどに役立ちます」パター練習に効果的な一方で、アプローチで回転を見るためにツートンボールを取り入れる選手もいる。青木はさらに独自の方法を編み出していた。「私はボールをヨコに置いて（上側が白色、下側が黄色になるようにして）フェアウェイバンカーで打っています。赤道に当てるイメージで打つと、リーディングエッジから当たって浮力が出るんです。クリーンに当てる練習をしています」ボールの赤道を狙って正確に打つイメージができるため、クリーンなインパクトを習得しやすいという。ツートンカラーならではの視覚効果で、より明確な感覚をつかめるのだろう。独自の練習法を取り入れて技術を磨く青木。今週のメジャーセッティングでも高い技術を発揮できるのか注目したい。◇ ◇ ◇女子プロが使用するドライバーシャフトを調査。関連記事【飛ばない原因はヘッドでなくシャフト？ 最新ドライバーシャフト32本を徹底分類！】で詳細をチェックできる。
