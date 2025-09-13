米女子下部ツアーで伊藤二花が15位発進 原英莉花は29位、谷田侑里香105位
＜ガーディアン選手権 初日◇12日◇RTJゴルフトレイル・キャピタルヒル セネスタ―C（アラバマ州）◇6663ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第1ラウンドが終了した。
≪写真≫原英莉花のアイアンの打痕は、ややヒール寄りに集まっていた！
日本勢からは3人が出場している。伊藤二花が7バーディ・1ダブルボギー・1トリプルボギーの「70」をマークし、2アンダー・15位タイで日本勢最上位発進を決めた。現在ポイントランキング1位に立つ原英莉花は、3バーディ・2ボギーの「71」で回り1アンダー・29位タイ。先週の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）のプロテスト第2次予選を突破した谷田侑里香は5オーバー・105位タイと出遅れた。8アンダー・単独首位にヤナ・ウィルソン。1打差2位にジェニファー・ソング、2打差3位にメラニー・グリーン（いずれも米国）が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
