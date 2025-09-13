全英Vの山下美夢有、岩井千怜が首位に5差14位で決勝へ 渋野日向子、岩井明愛らは予選落ち
＜クローガー・クイーンシティ選手権 2日目◇12日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞日本勢13人が出場する米国女子ツアーの第2ラウンドが終了。今大会終了後には、10月から中国、韓国、マレーシア、日本を転戦するアジアシリーズ出場権がポイントランキングを基に確定する。
〈連続写真〉渋野日向子の最新スイングを分析！ 一体どこが変わった？
日本勢最上位は、トータル8アンダー・14位タイの岩井千怜、山下美夢有。トータル5アンダー・31位タイに竹田麗央、トータル4アンダー・42位タイに吉田優利、西郷真央、トータル3アンダー・51位タイに勝みなみ、畑岡奈紗、トータル2アンダー・63位タイの古江彩佳と、ここまでの日本勢8人が予選通過を果たした。トータルイーブンパー・87位タイの岩井明愛、トータル1オーバー・104位タイ渋野日向子、トータル2オーバー・117位タイの馬場咲希、西村優菜、トータル12オーバー・142位タイの笹生優花は、いずれも決勝ラウンドに進むことはできなかった。単独首位にはトータル13アンダーのシャネッティ・ワナセン（タイ）。2打差2位タイにジーノ・ティティクル（タイ）、チャーリー・ハル（イングランド）、オリビア・コワン（ドイツ）が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアー 第2ラウンドの成績
大会3日目の組み合わせ＆スタート時間
山下美夢有は「トップで左手首が一直線」だから曲がらない！〈写真〉
渋野日向子のドライバー痕はこうなっていた！≪写真≫
「オシャレだと思う女子プロ」ランキング！ 原英莉花に河本結……ゴルフ界のファッションリーダーは誰だ?
〈連続写真〉渋野日向子の最新スイングを分析！ 一体どこが変わった？
日本勢最上位は、トータル8アンダー・14位タイの岩井千怜、山下美夢有。トータル5アンダー・31位タイに竹田麗央、トータル4アンダー・42位タイに吉田優利、西郷真央、トータル3アンダー・51位タイに勝みなみ、畑岡奈紗、トータル2アンダー・63位タイの古江彩佳と、ここまでの日本勢8人が予選通過を果たした。トータルイーブンパー・87位タイの岩井明愛、トータル1オーバー・104位タイ渋野日向子、トータル2オーバー・117位タイの馬場咲希、西村優菜、トータル12オーバー・142位タイの笹生優花は、いずれも決勝ラウンドに進むことはできなかった。単独首位にはトータル13アンダーのシャネッティ・ワナセン（タイ）。2打差2位タイにジーノ・ティティクル（タイ）、チャーリー・ハル（イングランド）、オリビア・コワン（ドイツ）が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアー 第2ラウンドの成績
大会3日目の組み合わせ＆スタート時間
山下美夢有は「トップで左手首が一直線」だから曲がらない！〈写真〉
渋野日向子のドライバー痕はこうなっていた！≪写真≫
「オシャレだと思う女子プロ」ランキング！ 原英莉花に河本結……ゴルフ界のファッションリーダーは誰だ?