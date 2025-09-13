ÅìÊý¿Àµ¯¡¢WayV¡õRIIZE¤Î¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤Ç¼õ¤±¤¿»É·ã¹ðÇò¡ÚM¡§ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡ËSMÂç½¸·ëSP¼ýÏ¿¤ËÀøÆþ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/13¡Û¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØM¡§ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Á¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ê¿¼Ìë0»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡ØSM ENTERTAINMENTÂç½¸·ëSP M¡§ZINEÆÃÊÌÊÔ¡Ù¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¼ýÏ¿¸½¾ì¤ËÀøÆþ¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÅìÊý¿Àµ¯¡Ê¢¨9·î13ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÊý¿Àµ¯¡Öa-nation¡×6Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¤ÇÂç¥È¥ê ¥æ¥ó¥Û¤¬¡ÈÈëÌ©¡ÉË½Ïª
¡È²»³Ú¡ÉMAGAZINE¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢Ëè·î1ÁÈ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØM¡§ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ù¡£Mrs. GREEN APPLE¡¦¼ã°æÞæÅÍ¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÎÓÈþºù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òË¶¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤È¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÆÃÊÌÊÔ¡£º£Ç¯ÁÏÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë´Ú¹ñÂç¼ê»öÌ³½ê¡¢SM¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È10ÁÈ¤ò¾·¤¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¢¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¤¢¤ê¤Î±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØSM ENTERTAINMENTÂç½¸·ëSP M¡§ZINEÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£
2¿Í¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÏRed Velvet¤Î¡ÖPsycho¡×¤ò½Å¸ü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥«¥Ð¡¼¡£TELASA¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¼ã°æ¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤È¤«¡¢³Ø¹»¤Ç¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ø¼öÊ¸ -MIROTIC-¡Ù¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
30¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤â¡£¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢¡Ö±¿Æ°¤·¤¿¤ê¡¢¶Ú¥È¥ì¤·¤¿¤ê¡¢µ¤¤¬¹ç¤¦ÀèÇÚ¸åÇÚÆ±»Î¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸òÎ®¤ò¹ðÇò¡£¥æ¥ó¥Û¤ÏºÇ¶á¸åÇÚ¤«¤é¼õ¤±¤¿»É·ã¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖRIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤ÈWayV¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ö¥¤¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤Èµó¤²¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡È¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤³¤ì¤À¡É¤È´¶¤¸¤Æ¡¢´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë»ÑÀª¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì½é¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½´¶¿´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ¾åÇÈ¤ÈTELASA¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤À¤±¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡õ¥È¡¼¥¯¤òÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¸å¤è¤ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Û¤«¡¢TELASAÆÈÀê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â³¡¹¤ÈÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
