40・50代「毎日何穿くか迷う」人へ！【ワークマン】オンオフ兼用できる♡「優秀パンツ」

クローゼットのスペースには限りがある分、平日と休日の服を使い分けるのにも限界が。オンオフ兼用で活躍が見込めるパンツを探している40・50代は、ぜひ【ワークマン】をチェックしてみて。クリーンさが求められるオフィスコーデにも、休日のキレイめコーデにも合わせやすそうな優秀パンツが、手頃な価格で見つかりそうです。毎日の制服としてイロチ買いも検討を。

すっきりクリーンに穿けるテーパードパンツ

【ワークマン】「レディースシーンレスタックパンツ」\1,900（税込）

ルーズに見えにくいすっきりとしたラインにこだわった、タック入りのテーパードパンツ。公式オンラインストアによると、表側には汚れが気になりにくいという防汚加工が施されていたり、洗濯後もシワになりにくいというイージーケア仕様になっていたりと、毎日気軽に手に取れそうな機能性がワークマンらしい一本です。グレージュやバーガンディといった、大人コーデに華やかさを添える4色がラインナップ。

旅行や出張にも頼れるワイドストレートパンツ

【ワークマン】「レディースシーンレスタックパンツ」\1,780（税込）

太ももやふくらはぎをカバーしつつもダボつきすぎないワイドストレートシルエットが、大人コーデをこなれ見えさせてくれそうなこちらの商品。2タックが腰まわりの広がりを抑えてくれそうなので、ブラウスをタックインした際にもスマートに着こなせそうです。吸水速乾機能に加えて、コンパクトに持ち運べそうなパッカブル仕様のため、旅行や出張時にも頼りにできそう！

キレイめなディテールにこだわったイージーパンツ

【ワークマン】「レディースデイズサイドタックパンツ」\1,280（税込）

こちらのタックパンツはウエストにドローコードが入ったイージー仕様でありながら、キレイめに穿けそうなのが魅力。裾にかけて細くなるスラリとしたシルエットは、大人世代の味方であるチュニック丈のトップスとも相性よくスタイリングできそうです。公式オンラインストアによると、シワがつきにくいというのも相まって、忙しい毎日の救世主になってくれそう。

ドレープ感が女性らしさを演出するプリーツパンツ

【ワークマン】「レディース撥水プリーツセミワイドパンツ」\1,900（税込）

こちらのセミワイドシルエットのプリーツパンツは、全体的に細かなプリーツを施したドレープ感のある素材が女性らしさを演出し、上品にスタイリングできそう。オフィスシーンからトラベルシーンまで様々な場面にマッチしそうな一本です。また、パッカブル仕様で小さく畳めるほか、耐久撥水機能が付いているため、悪天候の日の穿き替え用としても。

