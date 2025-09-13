¥¤¥«¥²¡¼¥àÄ¶¤¨Ž¢NetflixÎòÂå1°ÌŽ£¤ÏºÆ¤Ó´Ú¹ñÍê¤ß
Netflix¡¢Amazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¢Hulu¤Ê¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£»þÎ®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö²¿¤ò¸«¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÌÂ¤¨¤ëÆÉ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤Ä¹Ã«ÀîÊþ»Ò»á¤¬¡Öº£¸«¤ë¤Ù¤¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¡×¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²¦¼Ô¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÎòÂå1°Ì¤Ë
Netflix»Ë¾åºÇÂ¿»ëÄ°µÏ¿¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ú¹ñÈ¯¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤¬Á´ºîÉÊ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é11½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤½¤ÎµÏ¿¤òÈ´¤¡¢NetflixºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÏÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤«¤éÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Netflix¤«¤éºÇ¿·¿ô»ú¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿9·î10Æü¸½ºß¤ÎÎß·×»ëÄ°²ó¿ô¤Ï2²¯9150Ëü²ó¤È¡¢2°Ì¤Î¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¡Ê¥·¡¼¥º¥ó1¡Ë¡¢3°Ì¤Î¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡×¡Ê¥·¡¼¥º¥ó1¡Ë¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë·àÃæ²Î¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤â¹¤¬¤ê¡¢²÷¿Ê·â¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿Netflix¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÄ´¤ÎCG¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºÇÂç¤Î²Ô¤®Æ¬¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ò¥Ã¥È¤ÎÊýÄø¼°¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤É¤Í×ÁÇ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹Netflix¤é¤·¤¯¡ÖÄ¶¿Íµ¤K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHUNTR/X¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥Ç¡¼¥â¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆÀï¤¦»ÈÌ¿¤ò»ý¤Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼½÷»Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¢¥ÊÀã¤Î¥¨¥ë¥µ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡È²¦»ÒÍÍ¡É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÁ³¤ê¡£°Ëâ¤¿¤Á¤¬Á÷¤ê¹þ¤ó¤ÀK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSaja Boys¡Ê¥µ¥¸¥ã¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤ªÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ìò¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ëâ¤¿¤Á¤¬Á÷¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÎK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥µ¥¸¥ã¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Î¥¸¥Ì¡£Èà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ß¤¬¤¢¤ë¡Ê²èÁü¡§Netflix¡Ë
µ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë°Ëâ¤ÈÆ®¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¼°¤Î3Ëë¹½À®¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËK-POPÊ¸Ì®¤Ç¿·Á¯Ì£¤ò½Ð¤·¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ú¤½Ð¤·Êý¤â¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥ë¥ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¾¡¼¥¤¡¢¥ß¥é¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¸ÄÀ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¸¥Ì¤¬»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬²¿¤è¤êÁþ¤¤¡£
Ä«Á¯²¦Ä«»þÂå¤Î400Ç¯Á°¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤Æ°Ëâ¤Ëº²¤òÇä¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë°Ìò¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ºÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ð¤ÎÉÁ¤Êý¤â¹ª¤ß¤Ç¤¹¡£¥ë¥ß¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤«ÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¤Î¸×¥À¥Õ¥£¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤±¤Ë¸÷¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤³¤½¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Î¥Á¥§¥·¥ãÇ¤ä¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Î¥Í¥³¥Ð¥¹¤Ë¤É¤³¤È¤Ê¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÈNetflix¤Î¡ÈÄ¶¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¡É
¤¹¤«¤µ¤º¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎÅ¸³«¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Î¥°¥Ã¥º²½¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ø¼°Netflix¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏHUNTR/X¤È¥µ¥¸¥ã¥Ü¡¼¥¤¥º¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎË¹»Ò¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢·àÃæ¤Ç¥ë¥ß¤¿¤Á¤¬¥«¥Ã¥×ÌÍ¤òËËÄ¥¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó¡×ÆÃÊÌÈÇ¤¬´Ú¹ñ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢´ØÏ¢¿©ÉÊ¾¦ÉÊ¤¬ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÆ°¤¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·àÃæ¤Ç¥ë¥ß¤¿¤Á¤¬¥«¥Ã¥×ÌÍ¤òËËÄ¥¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó¡×ÆÃÊÌÈÇ¤¬´Ú¹ñ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥ºÅ¸³«¤â¿Ê¤à¡Ê²èÁü¡§Netflix¡Ë
½ÀÆð¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸¶ºî¤Î¤Ê¤¤Netflix´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ò´ë²è¤·¡¢À©ºî¤·¤¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼êÏÓ¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤ÏÆ±¼Ò½êÂ°¤Î´Ú¹ñ·Ï¥«¥Ê¥À¿Í¤Î¥Þ¥®¡¼¡¦¥«¥ó»á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¡¢Èà½÷¤¬µÓËÜ¤È¶¦Æ±´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÊÔ±Ç²èºîÉÊ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤¬¼«¿È½é¤À¤½¤¦¡£²áµî¤Ë¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¡Ø¥ß¥Ë¥ª¥ó¥º ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»²²Ã¤ä¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡Ø¥ì¥´¥Ë¥ó¥¸¥ã¥´¡¼ ¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍË¾³ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼µ¯ÍÑ¤ò±þ±ç¤¹¤ëNetflix¤é¤·¤¤¿Íºà¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÀïÎ¬À¤¬º£²ó¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ºîÉÊ¤ÎËÁÆ¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎN¥Þ¡¼¥¯¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï¥½¥Ë¡¼¤Î¥í¥´¤Ç¤¹¡£Netflix¤È¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¤ÎÁí¹çÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¡¢ÇÛµë¤«¤é¤½¤ÎÀè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Þ¤Ç¡ÖÌÙ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤òºîÉÊ¤´¤È¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¥½¥Ë¡¼¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÏ¤òNetflix¤Ï¼Ú¤ê¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥½¥Ë¡¼Â¦¤Ï´Ú¹ñ¥í¡¼¥«¥ë¿§¤Î¶¯¤¤º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ÏNetflix¤Ç¤³¤½³è¤«¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÌÜÍø¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬³Æ¹ñ¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë»ÅÎ©¤Æ¤Î·àÃæ²Î¤Î»Å³Ý¤±¤â¹ª¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨K-POP¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶î»È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ï¤É¤ì¤âÊ¹¤ÆëÀ÷¤ß¤¬ÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¡£Ì¾¶Ê´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ëK-POP¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬³Æ¹ñ¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Û¥Ã¥È100¡×¤Ç·àÃæ²Î¤Î4¶Ê¤¬Æ±»þ¤Ë¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç30²¯²ó°Ê¾å¤È¡¢º£Ç¯ºÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Î¤¤¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤òµâ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡È±þ±ç¾å±Ç¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ¤Î½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê8·î23¡¢24Æü¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥Ê¥À¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â1000²ó°Ê¾å¤Î¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â´°Çä¤À¤½¤¦¡£·à¾ì¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤¹ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÉô¤Î¶È³¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤éÈéÆù¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¤¸¤á¤ËNetflix¤Î¶¦Æ±CEO¥Æ¥Ã¥É¡¦¥µ¥é¥ó¥É¥¹»á¤¬¡Ö´ÑµÒ¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Âð¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¿¿µÕ¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿Netflix¤Ïº£¸å¡¢·à¾ì¸ø³«¤Ø¤Î¾Ã¶ËÅª»ÑÀª¤ò¸«Ä¾¤¹¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·àÃæ²Î¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¤¬Á´À¤³¦¤Ç30²¯²ó¤òÄ¶¤¨¡¢º£Ç¯ºÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡Ê²èÁü¡§Netflix¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤ë¤¬º£¸å¤Ï¡©
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï³¤³°¤Û¤É¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÇÛ¿®³«»Ï2½µÌÜ°Ê¹ß¡¢¸ø¼°½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°±Ç²èÉôÌç¤Î10°Ì°ÊÆâ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½µ´Ö1°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¥Ö¡¼¥à¤¬ÅþÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤Ë¤·¤â¤¢¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆºÆ¤Ó¥¢¥ÊÀã¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢·èÄêÅª¤Ë¾ò·ï¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊÔ¤ÏÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë·àÃæ²Î¤ËÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î±Ñ¸ì¡Ê°ìÉô¤Ï´Ú¹ñ¸ì¡Ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ì¥ê¥´¡¼¡×¤ò¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¡×¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥í¡¼¥«¥ëÈÇ¤ÎÅ°Äì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë·ÏºîÉÊ¤ÏNetflix¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¸«¤ë¿Í¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ÇÀ®¸ù»öÎã¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤¤Ï¤º¡£Netflix¤Ê¤ê¤Ë³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÄ¹Ã«Àî Êþ»Ò ¡§ ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë