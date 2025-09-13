¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òÂ¿¤¯´Þ¤à3¤Ä¤Î¿©ÉÊ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¡Û
¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óD¡×¤È¤Ï¡©
¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ï¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤»éÍÏÀ¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óD2¤È¥Ó¥¿¥ß¥óD3¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ÎÆ¯¤¤Ï¼ç¤ËÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¾æÉ×¤Ê¹ü¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ü¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È¥ê¥ó¤ÎµÛ¼ý¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤ê¡¢·ìÃæ¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥àÇ»ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆ¯¤¤Ï¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÌÈ±Öµ¡Ç½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¤¬¤ó¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Î°ìÆü¤ÎÀÝ¼èÎÌ
6
¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ä¤Ï°ìÆü¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË½÷18ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í¤Î°ìÆü¤ÎÀÝ¼èÌÜ°ÂÎÌ¤Ï8.5mcg¡Ê1mcg¡á0.001mg¡Ë¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î°ìÆü¤ÎÊ¿¶ÑÀÝ¼èÎÌ¤¬6.6mcg¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ä¤ÎÀÝ¼èÉÔÂ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©ÉÊ
µû²ðÎà
¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ÏµûÎàÁ´ÈÌ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºú¡¦¤¦¤Ê¤®¡¦¤Þ¤¤¤ï¤·¡¦¥¢¥¸¡¦¤¢¤ó¤³¤¦¡¦¥Þ¥°¥í¡¦¥µ¥ó¥Þ¡¦¤·¤é¤¹´³¤·¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£Ä´ÍýÊýË¡¤ÏÀ¸¤Ç¤â¾Æ¤µû¤Ç¤â¼Ñµû¤Ç¤â´³Êª¤Ç¤â¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µû¤Ë¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ü¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤³Îà
¤¤Î¤³Îà¤â¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£ßÖ¤áÊª¤äÍÈ¤²Êª¤Ë¤·¤ÆÌý¤È¤È¤â¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÛ¼ýÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤Ï»ç³°Àþ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬Áý¤¨¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¸¤Î¤·¤¤¤¿¤±¤Ï»È¤¦Á°¤ËÅ·Æü´³¤·¤ò¤·¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤«¤éÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÍñÎà
ÍñÎà¤Ë¤â¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÍñ²«¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍñÇò¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Íñ¤«¤é¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Íñ²«¤«Á´Íñ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óDÉÔÂ¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Éð°æ ¹á¼· °å»Õ
¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¹ü¤ÎÊÑ·Á¡¦¹ü¤ÎÄË¤ß¡¦¹ü¤ÎÈ¯°éÉÔÎÉ¡¦¹üÀÞ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¡¦¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¡¦¶ÚÆùÄË¡¦Êâ¹Ô¾ã³²
¡¦¥¤¥é¥¤¥é¡¦ÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ
¡¦ÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã²¼¡ÊÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ë
¡¦¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¡¦áÛÚ»¡¦ÉÔÀ°Ì®¡¦ÅÇ¤µ¤¡¦²¼Î¡
¾åµ¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¤é¡¢Æâ²Ê¤äÀ°·Á³°²Ê¤Î¤¢¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ä¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ä¤Ï¹ü¤òºî¤ë¤Î¤ËÂçÀÚ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤ÎÄ´À°¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ¡¦À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤«¤é¤ÎÀÝ¼è¤ÈÆü¸÷¤«¤é¤ÎÀÝ¼è¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òÀÝ¼è¤·¤Æ·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
