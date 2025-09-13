今週の【上場来高値銘柄】ＪＩＮＳＨＤ、ソニーＧ、ＳＢＧなど155銘柄
今週の日経平均株価は、米株高を受け海外投資家を中心に買いが優勢となり、前週末比1749円高の4万4768円と大幅に3週続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は155社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、8月既存店売上高が31ヵ月連続で前年を上回ったジンズホールディングス <3046> [東証Ｐ]、26年7月期は営業増益で増配を予想するゼネラルパッカー <6267> [東証Ｓ]、大和証券が投資判断を「2→1」に引き上げたソニーグループ <6758> [東証Ｐ]、米エヌビディア上昇とブラックロックのAI関連ETFが株価刺激材料となったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、ＳＢＩ証券が目標株価を2700円から3000円に増額修正したスズキ <7269> [東証Ｐ]、株式2分割と株主優待の実質拡充が好感された扶桑電通 <7505> [東証Ｓ]、米半導体株高とアーム株急騰が追い風となったソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。また、味の素 <2802> [東証Ｐ]、横河電機 <6841> [東証Ｐ]など77社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 2銘柄
<1332> ニッスイ [東証Ｐ]
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 18銘柄
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1870> 矢作建 [東証Ｐ]
<1879> 新日本建 [東証Ｐ]
<1882> 東亜道 [東証Ｐ]
<1925> 大和ハウス [東証Ｐ]
<1926> ライト [東証Ｐ]
<1930> 北陸電工 [東証Ｐ]
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1959> 九電工 [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1967> ヤマト [東証Ｓ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 2銘柄
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
<2923> サトウ食品 [東証Ｓ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3954> 昭和パックス [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 9銘柄
<4088> エアウォータ [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4617> 中国塗 [東証Ｐ]
<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]
<4979> ＯＡＴアグリ [東証Ｓ]
<6988> 日東電 [東証Ｐ]
<7888> 三光合成 [東証Ｐ]
<7988> ニフコ [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 3銘柄
<5101> 浜ゴム [東証Ｐ]
<5105> ＴＯＹＯ [東証Ｐ]
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 3銘柄
<5285> ヤマックス [東証Ｓ]
<5288> アジアパイル [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 1銘柄
<5444> 大和工 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 2銘柄
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 3銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5982> マルゼン [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 11銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6226> 守谷輸送機 [東証Ｓ]
<6231> 木村工機 [東証Ｓ]
<6267> ゼネラルパ [東証Ｓ]
<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]
<6309> 巴工業 [東証Ｐ]
<6332> 月島ＨＤ [東証Ｐ]
<6357> 三精テクノロ [東証Ｓ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
<6420> ガリレイ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 12銘柄
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6590> 芝浦 [東証Ｐ]
<6676> ＢＵＦ [東証Ｓ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6758> ソニーＧ [東証Ｐ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6814> 古野電 [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
<6857> アドテスト [東証Ｐ]
<6859> エスペック [東証Ｐ]
<6957> 芝浦電子 [東証Ｓ]
● 輸送用機器――――――――― 6銘柄
<7224> 新明和 [東証Ｐ]
<7250> 太平洋工 [東証Ｐ]
<7259> アイシン [東証Ｐ]
<7269> スズキ [東証Ｐ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<7732> トプコン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 2銘柄
<7804> Ｂ＆Ｐ [東証Ｓ]
<7921> 宝＆ＣＯ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 3銘柄
<9024> 西武ＨＤ [東証Ｐ]
<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]
<9069> センコーＨＤ [東証Ｐ]
● 海運業――――――――――― 1銘柄
<9101> 郵船 [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 3銘柄
<9302> 三井倉ＨＤ [東証Ｐ]
<9364> 上組 [東証Ｐ]
<9381> エーアイテイ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 10銘柄
<3626> ＴＩＳ [東証Ｐ]
<3663> セルシス [東証Ｐ]
<3712> 情報企画 [東証Ｓ]
<3817> ＳＲＡＨＤ [東証Ｐ]
<3847> パ・システム [東証Ｓ]
<3992> ニーズウェル [東証Ｐ]
<5132> プラスゼロ [東証Ｇ]
<8157> 都築電 [東証Ｐ]
<9719> ＳＣＳＫ [東証Ｐ]
<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 20銘柄
<3143> オーウイル [東証Ｓ]
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<7131> のむら産業 [東証Ｓ]
<7438> コンドー [東証Ｐ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7505> 扶桑電通 [東証Ｓ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<8001> 伊藤忠 [東証Ｐ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
<8129> 東邦ＨＤ [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9882> イエロハット [東証Ｐ]
<9906> 藤井産業 [東証Ｓ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
<9960> 東テク [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 7銘柄
<2705> 大戸屋ＨＤ [東証Ｓ]
<2726> パルＨＤ [東証Ｐ]
<3046> ＪＩＮＳＨＤ [東証Ｐ]
<3399> 山岡家 [東証Ｓ]
<7419> ノジマ [東証Ｐ]
<9267> Ｇｅｎｋｙ [東証Ｐ]
<9823> マミーマート [東証Ｓ]
● 銀行業――――――――――― 2銘柄
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<7181> かんぽ生命 [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 5銘柄
<7164> 全国保証 [東証Ｐ]
<8425> みずほリース [東証Ｐ]
<8566> リコーリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 18銘柄
<2981> ランディクス [東証Ｇ]
<2986> ＬＡホールデ [東証Ｇ]
<2991> ランドネット [東証Ｓ]
<3231> 野村不ＨＤ [東証Ｐ]
<3252> 地主 [東証Ｐ]
<3288> オープンＨ [東証Ｐ]
<3452> ビーロット [東証Ｓ]
<3467> アグレ都市 [東証Ｓ]
<3475> グッドコムＡ [東証Ｐ]
<3486> グロバルＬＭ [東証Ｐ]
<3489> フェイスＮＷ [東証Ｓ]
<3496> アズーム [東証Ｐ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
<8850> スターツ [東証Ｐ]
<8864> 空港施設 [東証Ｐ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
<8923> トーセイ [東証Ｐ]
<8935> ＦＪネクＨＤ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 9銘柄
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
<6535> アイモバイル [東証Ｐ]
<6547> グリーンズ [東証Ｓ]
<7378> アシロ [東証Ｇ]
<9213> セイファート [東証Ｓ]
<9249> エコシステム [東証Ｓ]
<9336> 大栄環境 [東証Ｐ]
<9632> スバル [東証Ｓ]
<9795> ステップ [東証Ｐ]
