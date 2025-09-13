Image: Kyle Barr / Gizmodo US

1周回って懐かしい…？

ベルリンで開催されたIFA 2025では、Samsung（サムスン）も新発表を実施しました。なかには、まさかなジャンルのアナウンスもありましたよ。

Sound Towerシリーズで盛り上がろう！

新たにサムスンがリリースしたのは、スーツケースですか？ そんな見た目の、Sound TowerシリーズのBluetoothスピーカーです。キャリーハンドルとキャスターがついているので、まるでスーツケースのように持ち運びしては、お目当てのパーティー会場などへ携帯していけますね。

Image: Samsung

マイクとつないで、大迫力の音量で盛り上がれます。なんだかコンセプトとしましては、昭和レトロな黒いカラオケセットを思い出した人もいるのでは？ 歌詞はスマホで見てねってところが、現代風ですけど。置き場所に応じて、スタジアムやアウトドア仕様など、4モードのサウンド設定ができるようになっています。

Image: Kyle Barr / Gizmodo US

大音量のスピーカーに仕上がっているだけではなく、サウンドに合わせて光り方が変わるライトアップも特徴的です。5つのムードのライトカラーと、6パターンの発光スタイルがあり、専用アプリで自由自在に調整可能になっています。

高性能は間違いなしですが…

Sound Towerシリーズは、サイズに応じて2モデルのラインナップ構成。ビッグサイズの「ST50F」は、6.5インチのデュアルウーファーと1インチのデュアルツイーターを備えています。フル充電から18時間の連続再生ができるので、電源のない屋外などでも、一日中安心して使いまくれそうですよね。販売価格は699ドル（約10万4000円）という、プレミアム製品！

一方、ウーファー、ツイーターともに、一回り小型になる「ST40F」は、連続12時間の再生が可能なバッテリー容量となっています。販売価格は499ドル（約7万4000円）と、ややお手頃。迫力ある美しいサウンドを、ムード満点のライトアップで届けてくれる、高性能なスピーカーであることは間違いないでしょう。

Source: Samsung