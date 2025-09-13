『黄金勇者ゴルドラン』惑星ソドラの王が乗り込む偽物ロボット「ゴルソドラン」がSMPに登場
バンダイは、『黄金勇者ゴルドラン』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 黄金勇者ゴルドラン ゴルソドラン【プレミアムバンダイ限定】」(9,999円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 黄金勇者ゴルドラン ゴルソドラン【プレミアムバンダイ限定】」(9,999円)
『黄金勇者ゴルドラン』に登場する「ゴルソドラン」をSMPで立体化。
37話で登場した、惑星ソドラの王が乗り込むゴルドランの偽物ロボット「ゴルソドラン」。劇中の雰囲気を再現する為に砂のような成型色を採用し、特徴的な頭部パーツと胸部パーツを新規造形で再現する。
ピースパーツを付属することで劇中の「22％UP(当社比)」を再現することができる。
(C)サンライズ
