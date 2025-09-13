女優の當真あみ（18）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。主演の日本テレビ系連続ドラマ「ちはやふる−めぐり−」への思いを投稿した。

梅園高で競技かるたに熱中する藍沢めぐる役を演じたが、「10話まで見ていただいた皆様、ありがとうございました」などと感謝の意を伝えた。

さらに投稿した写真についても「写真1枚目は大切な仲間たちと」「2枚目は、菜乃華ちゃん演じる凪と」「3枚目は広瀬すずさんと大西利空君と」「4枚目は若宮詩暢役の松岡茉優さんと！」「5枚目は萌音さんと梅園かるた部みんなとの写真」と説明し、「本当に素敵な出会いの連続なドラマでした」などと共演者らにも感謝した。

「ドラマを見て、撮影の時のことを思い出していました。『めぐりあいて』を取られ、凪ちゃんに負けたんだと分かった時、悔しくて悔しくてその瞬間涙が出そうなのをどうにか堪えていました。梅園みんなの泣く顔も、大江先生の肩に添えてくれた手も、もうここで終わりなんだと思うと、涙が止まらなかったです。どれだけ台本で展開を知っていてもそれでも次に進みたいと、悔しいと思えたほど、めぐると一つになっていました。撮影を共にした素敵な仲間たちと出会えて本当に幸せでした。萌音さんはじめ、大先輩のキャストの皆さんともご一緒できて学ぶ事が沢山ありました。原作者の末次由紀先生は何度も現場に来て下さり、お会いした時に色んな言葉をかけてくださって、その言葉が励みになりました。監督をはじめ、『ちはやふる』という作品に大きな愛を持ったスタッフの皆様とこのドラマを一緒に作っていく事が出来て本当に楽しかったです。『このドラマに参加させてくださりありがとうございます』と、『見てくださってありがとうございます』と、皆さんに感謝を伝えたいです」と最終回を終えた思いをつづった。

また、別投稿では、番組宣伝時の衣装をアップし、「ちはやふるーめぐりー全話配信中なので見てない方はぜひご覧下さい」などと伝えた。13日には写真集「日々謳歌」のイベントに参加予定。「写真集イベントぶりなのでとても楽しみです」とファンに呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「笑顔が超〜可愛い〜」「とても爽やか」「大人なワンピ姿がとてもいい」「最高に素敵なドラマでした」「久しぶりにどハマりしたドラマでした」「思い出すだけでも泣けます」「しばらく『ちはやふる』ロスになりそう」「終わり方が秀悦」「またいつか、めぐる演じて欲しい」などのコメントが寄せられた。