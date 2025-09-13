「70歳を超えて初めての主演」「初めてのおばあちゃん役」 梅沢富美男が撮影を振り返る
東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』(毎週土曜23:40〜24:35)が、きょう13日に最終回を迎える。主人公・日向松子を演じた梅沢富美男が撮影を振り返った。
『浅草ラスボスおばあちゃん』場面カット (C)東海テレビ
○特に素晴らしかったのがシェアハウスのメンバー
いよいよ最終回です。70歳を超えて初めての主演、そして初めてのおばあちゃん役。猛暑の撮影と不安要素は多くありましたが、共演者・スタッフの皆様のおかげで無事に完走できました。浅草という、自分にとって原点のような舞台で、ずっとやりたいと思っていた人情芝居に挑むことができました。出演者でありながら、毎週、放送が始まるのをテレビの前でワクワクしながら待っていました。
特に素晴らしかったのがシェアハウスのメンバー。礼ちゃんは堀田さん以外には考えられませんし、すみれちゃんは朝日さんだからこそ成立した。パクくんも絃瀬君以外は想像できませんし、大ちゃんは長田君そのもの。最高のキャスティングをしていただいたおかげで、僕も松子さんになりきることが出来ました。バーの松竹梅もすごく楽しかったし、ほかのキャストの皆さんも本当にはまり役でした。
視聴者の方からも温かい感想をいただき、人情芝居は今も多くの方に受け入れていただけると、改めて嬉しく感じました。短い間でしたが、松子さんでいられたこと、とても幸せでした。さびしさはありますが、松子さんのように『人生は今が最盛期、なにをやるにも遅いことなんてない!』の精神で、これからも新しいことにチャレンジしていきたいです。ぜひ最終話もお楽しみください!
【編集部MEMO】第11話ストーリー
日向松子(梅沢富美男)の活躍で、日常を取り戻したかのように見えたシェアハウスが、区の防災プロジェクトのため、立ち退きの危機に。しかもよりによって住人の森野礼(堀田茜)が、熊田区議(遊井亮子)からプロジェクトの旗振り役を任される。しかし、そこには大臣や建設会社が絡む利権の影が見え隠れしていて…。一方、区役所の仕事をクビになった長谷川元春(堀井新太)は熊田区議の元秘書から、重要な情報を入手する。松子 vs 区議、ラスボス対決の行方は?
『浅草ラスボスおばあちゃん』場面カット (C)東海テレビ
