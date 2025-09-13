フリーアナウンサーの加藤綾子（40）が12日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。MCを務めるテレビ東京系の番組出演時に着用した衣装を投稿した。

「きゃー この後20時58分〜テレビ東京『ナゼそこ？＋』放送です あと4分後…」と11日の放送開始ギリギリの状況で、キャメルカラーのロングワンピースに厚底サンダルをコーディネートした姿を公開。後ろで束ねたヘアスタイルと、ピアスをつけたドアップ横顔も披露した。

ファンやフォロワーからは「可愛すぎる」「横顔も美しい」「珍しいアングルうれしい」「マジ綺麗」「肌も綺麗」「ずっと俺のアイドル」「悶絶級の美唇」「美首筋」「美しく見惚れてしまいます」などのコメントが寄せられた。

元フジテレビアナウンサーの加藤は、フリー転向後の21年6月に一般男性との結婚を発表し、23年12月に第1子となる女児を出産した。芸能活動を休止して育児に専念していたが、今月4月から放送を開始したテレビ東京系バラエティー番組「ナゼそこ？＋」の新MCに就任し、復帰後初のレギュラー番組となった。