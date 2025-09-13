Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ø¡ÄÂè2ÆÃ²ÊÃÄ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¡Ö12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ¡×¤ò¼ÂÃÆ·±Îý¡ª
19¥õ¹ñ¤«¤é3Ëü5000¿Í¤¬»²²Ã
ÆîÀ¾ÅçÖÙÉô¤ò¼é¤ë¡í¼ÍÄø1000km¡í¤Î¡Ö½é¤Î¹ñ»º½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤Ø
ÂÀÍÛ¤¬¾º¤ê»Ï¤á¡¢¼þ°Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤À¤·¤¿ÁáÄ«£¶»þ¤¹¤®¡£³¤¤ËÌÌ¤·¤¿µÖ¤Î¾å¤Ë¤Þ¤ë¤Ç½Åµ¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂç·¿¼ÖÎ¾¤¬¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÙÂæÉôÊ¬¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤¿µðÂç¤ÊÅû¤¬Âç¶õ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¯Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¡¢¼ÖÎ¾¤Î¼þ°Ï¤Ç¾®½Æ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¼«±ÒÂâ°÷¿ôÌ¾¤¬°ìÀÆ¤ËµÖ¤ò²¼¤ê¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£¤¢¤¿¤ê¤¬ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÌó30Ê¬¤¬·Ð²á¤·¤¿Ä«£·»þ¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¹ì²»¤È¤È¤â¤Ë²ÙÂæ¤ÎÅû¤«¤é·ã¤·¤¤±ê¤ò¿á¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë¶õ¤ÎÈàÊý¤Ø¡Ê£±ËçÌÜ¼Ì¿¿¡Ë¡£
¿ôÉÃ¸å¤Ë£²È¯ÌÜ¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥ï¥Ã¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£Çï¼ê¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
£··îÈ¾¤Ð¤«¤é23Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Á´°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¹ë¼çºÅ¤ÎÂ¿¹ñ´Ö·³»ö±é½¬¡Ö¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼25¡×¡£
£²Ç¯¤´¤È¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢11²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃæ¹ñ¤Î³¤·³ÎÏÁý¶¯¤ª¤è¤ÓÆî¥·¥Ê³¤¤äÅì¥·¥Ê³¤¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò´í×ü¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¿¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É19¥õ¹ñ¡¢·×3Ëü5000¿Í¤¬»²²Ã¡£²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¡Ç15Ç¯¤«¤é»²²Ã¡£º£Ç¯¤â¡ÖÆüËÜÈÇ³¤Ê¼Ââ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿åÎ¦µ¡Æ°ÃÄ¤¬ÊÆ³¤Ê¼Ââ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î¦·³¤È¤È¤â¤Ë¾åÎ¦·±Îý¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÌîÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼25¡×»²²Ã¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í·±Îý¤À¤Ã¤¿¡£
¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ç24Ç¯£³·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖÂè£²ÆÃ²ÊÃÄ¡×¤À¡£ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾åºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¶å½£¡¦²Æì¥¨¥ê¥¢¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉôÂâ¤Ç¡¢º£²óÈ¯¼Í¤·¤¿¤Î¤ÏÂè£²ÆÃ²ÊÃÄ¤Ë¤Î¤ßÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ¡×¤À¡£Î¦¾å¤«¤é³¤¾å¤ÎÅ¨´ÏÄú¤ò¹¶·â¤¹¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÇºÇÂç¼ÍÄø¤Ï200km¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÎÎ³¤¤Ø¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ³¤·³´ÏÄú¤ò·Þ·â¤·¡¢ÆîÀ¾ÅçÖÙÉô¤ËÅÀºß¤¹¤ëÎ¥Åç¤ò¼é¤ëËÉ±Ò¾å¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï³¤°èµÚ¤Ó¶õ°è¤Î°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Í·â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¡¢¹ëÎ¦·³¤Î±é½¬¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼Í·â¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
É¸Åª¤Ï¾®·¿¤Î¥è¥Ã¥È¾õ¤ÎÁ¥Çõ¡£
È¯¼Í¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿·ï¤ÎµÖ¤«¤é½½¿ôÒÎ¥¤ì¤¿³¤¾å¤Ø¤È±È¹Ò¤µ¤ì¤¿¥è¥Ã¥È¤ò¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢·³¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÁÜº÷¡£È¯¸«¼¡Âè¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÃÏ¾åÉôÂâ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ¤ÇÇË²õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¼ÂÀïÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Âè£²ÆÃ²ÊÃÄÄ¹¤Î°ËÆ£µ×»ËÎ¦¾Êä¤ÏÉ®¼Ô¤Ë¡ÖÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²è´üÅª¤Ê·±Îý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë£²È¯¤òÈ¯¼Í¤·¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ëÊý¸þ¤«¤éÆ±»þ¤ËÌ¿Ãæ¤µ¤»¤ë°Û¼´Æ±»þÃÆÃå¤Ë½é¤á¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÃÆÃå¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¨´Ï¤ËÂÐ¤·Ë¸³²ÅÅÇÈ¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ÂÅÅÇÈ¤òÈô¤Ð¤¹·±Îý¤òÁíÌ³¾Ê¤¬µö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿·±Îý¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤Î¡Ö²è´üÅª¤Ê·±Îý¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒÀïÎ¬¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·±Îý¡¢¸¡¾Ú¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¹ñ»º½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤À¤«¤é¤À¡£¸½ºß¡¢12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¼ÍÄø1000km¤Î¡Ö12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆÇ½ÎÏ¸þ¾å·¿¡×¤¬³«È¯Ãæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤ÏÂè£²ÆÃ²ÊÃÄ¤ØÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅçÖÙÉô±è´ß¤Ø¤È¶á¤Å¤¯Å¨¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆÇ½ÎÏ¸þ¾å·¿¤ÏÅ¨´Ï¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¼ÍÄø·÷³°¤«¤é¤Î¹¶·â¤¬²ÄÇ½¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö¶á¤Å¤«¤»¤Ê¤¤¡×ËÉ±ÒÀïÎ¬¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼ÍÄø¤ò1500km¤Þ¤Ç±ä¿¤¹¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤â¸¦µæ³«È¯¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¡£
ÅìÀ¾ÎäÀï»þÂå¤è¤ê¤â¿¼¹ï¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¡£
ÀèÀ©¹¶·â¤¬²ÄÇ½¤Ê¹ñ»º½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¤ÏÎÙ¹ñ¤ò»É·ã¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡¢Æü¡¹¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Î³¤·³´ÏÄú¤ª¤è¤Ó¶õ·³µ¡¤ÎÀÜ¶á¡¦°Ò³Å¤ò¼õ¤±¡¢£±¥õ·î¤ËÉ´²ó¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÆ°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
