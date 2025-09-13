¡ÖÅ·ºÍ¤À¡ª°ïºà¤À¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×ÂçËã¤ÇÂáÊá¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡¡´Ø·¸¼Ô¤¬ÃÎ¤ëà°Ç¥á¥ó¥¿¥ëÍî¤Áá¤Ø¤ÎÆ»
14ºÐ¤Ç¸«¤»¤¿ºÍÇ½¤ÎÊÒÎÚ
£¹·î£³Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë²ÈÂðÁÜº÷¤Î·ë²Ì¡¢´¥ÁçÂçËã¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¾ï½¬Åª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«¶¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÂáÊá»þ¤ËÊüÁ÷Ãæ¤À¤Ã¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤ò¤ª¤µ¤á¡¢Â³ÊÔÀ©ºî¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¡Ç21¡¢¡Ç23Ç¯¡Ë¤Ë¤â¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëÌò¤Ç½Ð±éÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¶È³¦¤Ï¡¢¶Ã¤¤Èº®Íð¤ÇÂçÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Èà¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¯¡¢ÌÜÎ©¤Ä¼ç±éºî¤â¤Ê¤¤¡£¹¤¯¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂçÁû¤®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¤³¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌé¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ê¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤Ï¡¢¡ÖÅ·ºÍ¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ë±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÀ¶¿å¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢14ºÐ¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÃæÅçÅ¯Ìé´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø³é¤¡£¡Ù¡Ê¡Ç14Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£ÁÔÀä¤Ê¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤¦¡È¥Ü¥¯¡ÉÌò¤ò¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼Í»ß¤á¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¾®¾¾ºÚÆà¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Î½ÐÀ¤ºî¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Áê¼êÌòÅª¤Ê¡È¥Ü¥¯¡É¤ò±é¤¸¤¿À¶¿å¤µ¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¾¾¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤µ¤é¤Ëµ±¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸º¢Èà¤Ï¡¢µÜÉô¤ß¤æ¤¸¶ºî¤ÎÏÃÂê±Ç²è¡Ø¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú Á°ÊÓ¡¦»ö·ï¡¿¸åÊÓ¡¦ºÛÈ½¡Ù¡Ê¡Ç15Ç¯¡Ë¤Ç¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ëÎä¹ó¤ÊÉÔÎÉÌò¤ò¹¥±é¡£¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë½÷À»ïÊÔ½¸¼Ô¤Ï¡¢×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤¿À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬Èà¤Î¤³¤È¤òºÇ½é¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø³é¤¡£¡Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¹¤´¤¤Â¸ºß´¶¤È¡¢¶¸µ¤Åª¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢¡ØÅ·ºÍ¤À¡ª¡¡10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î°ïºà¤À¡ª¡Ù¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¤òÁÈ¤ó¤À¤Û¤É¡£
¤½¤Î¤È¤¼èºà¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀª¤¤¤ò¼«Ê¬¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÁ°ÅÓÍÎ¡¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÈà¤Ï¥¤¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤ÎÍîº¹¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËãÌô¤Î»ÈÍÑ¼«ÂÎ¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê10Âå¤Îº¢¤«¤éÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥¿¡¼¤À¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÈà¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä
¡Ö¡Ø³é¤¡£¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿º¢¤Î¿ÒÌé·¯¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»öÌ³½ê¤Î½êÂ°¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼¡¡¹¤ÈÂçÌò¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î½ÐÀ¤Æ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»öÌ³½ê¤«¤é¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Èà¼«¿È¤â´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À»öÌ³½ê¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤Î¤«¡¢Åö»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤¤¤Þ°ì¤Ä¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¸å¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¸½»öÌ³½ê¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È´î¤Ð¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÍ½ÁÛ¤É¤ª¤êÁáÂ®¡¢¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÏÃÂêºî¡Øanone¡Ù¡Ê¡Ç18Ç¯¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤è¤êÃÏÌ£¤Ç¡¢±Ç²è¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ±¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤âNHKÄ«¥É¥é¤äTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ÇÌÜÎ©¤ÄÌò¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤É¤³¤«¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤ÆÌô¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌô¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Çµ±¤¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤É¤Á¤é¤¬Àè¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÈà¤ÎÅ·ºÍ¤Ö¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼«ÌÇ¤ÏÀË¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç¶µ¼ø¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢É¾ÏÀ²È¤Î±Æ»³µ®É§»á¤ÏÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¶¸µ¤¤ò±é¤¸¤µ¤»¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ç22Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¤µ¤¬¤¹¡Ù¡ÊÊÒ»³¿µ»°´ÆÆÄ¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤ÎÌò¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¿Ì¤¨¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êà¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊª¤ÎÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ»³¾ë¿·¸à¤µ¤ó¤¬¡Ø¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¸µ¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÍýÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¶¿å¤¯¤ó¤âËÜÍè¤ÏÍýÀ¤Î¤¢¤ë¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Øanone¡Ù¤Ç¤ÎÇö¹¬¤ÊÀÄÇ¯¤äÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ç¤Î±¢¥¥ã¤«¤éÆÍÁ³¥¤¥±¥á¥ó¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢À¶¿å¤¯¤ó¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¡¢£±¤Ä£±¤Ä¤Î»Å»ö¤òÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éºÇ¶á¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤È¡¢ËÍ¤ÎÁÛÁü¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÀ¶¿å¤¯¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Å»ö¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¼«¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èà¤¬¼«¿È¤Îºá¤ò½þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤Þ¤¿¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎºÍÇ½¤òÀË¤·¤à¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼¤ò¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²á¤Á¤ÏÂç¤¤¤¡£
