満塁からのサヨナラスクイズ成功…日本らしさ爆発でU-18W杯決勝へ

日本の高校球児が、国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」で決めた“鬼スクイズ”にファンからの賛辞が殺到している。満塁、フルカウントという極めて難易度の高い状況からの成功に「びっくり仰天」「えぐすぎ」「他の国なら絶対にサイン出ない」と驚きのコメントが寄せられた。

沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇で、12日に行われたパナマとのスーパーラウンド第2戦は、1-1の同点で7回を終え延長タイブレーク入り。8回も4点ずつ奪い決着がつかなかった。9回、先攻のパナマが無得点に終わると、日本は1死満塁から岡部飛雄馬（敦賀気比3年）が三塁線にサヨナラスクイズを成功させた。

満塁、さらにフルカウントという難易度の高い状況で成功させた日本代表にはX上のファンから賛辞が殺到している。

「8、9回の日本代表圧巻やった」

「これが日本のお家芸スクイズ！」

「フルカウントからスクイズでサヨナラとか信じられない」

「他の国なら絶対にサイン出ないし、成功しないだろう」

「なかなかびっくりしたわ」

「えぐすぎ笑 よく決めたなぁ」

「フルカウントから絶妙なスクイズ決める勇気よ」

「びっくり仰天の満塁フルカウントからのサヨナラスクイズ」

日本は6-5でサヨナラ勝ち。スーパーラウンドの1位通過を決めた。大会連覇をかけ、14日の決勝で米国と戦う。



（THE ANSWER編集部）