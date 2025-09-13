Íè½µ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È¤Î¤Ö¡Éº£ÅÄÈþºù¡¢ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤òÂ³¤±¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î»¨»ïÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè25½µ¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬9·î15Æü¡Á9·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè25½µ¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡³¨ËÜ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Î¤Ö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¿®¤¸¡¢¶òÄ¾¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤òÂ³¤±¤ë¡£°ìÊý¡¢¿ó¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¡£Èà¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤Ï¤Î¤Ö¤«¤é¿ó¤Î¿·ºî¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ´¶·ã¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤ÆÉñÂæ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£ÉñÂæ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ó¤Ï²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
