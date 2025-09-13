大相撲の大関経験者、幕内御嶽海（３２）＝出羽海＝の母、大道マルガリータさんが１２日に亡くなったことが分かった。５５歳だった。一夜明け、Ｘでは「北の富士さん」がトレンド入り。相撲ファンの悲しみがあふれた。

秋場所初日を前に飛び込んできた訃報。明るい人柄で愛息の御嶽海を応援する姿がファンにも親しまれていた。さらにＮＨＫの相撲中継では御嶽海が優勝した際、解説を務めていた北の富士さんが「おっ、お母さん、マルガリータ！」「ファンなんですよ」と公言し、話題を呼んでいた。

それだけにＸでは「北の富士さんがあっちで『マルガリータ！ まだここにくるの早いよ』って嘆いているかもな」「北の富士さんに気に入られてたのが印象的だったな。天国でも会えるといいね」「マルガリータさん、お綺麗で北の富士さんもニコニコしてみてたっけなあ」「久しぶりに北の富士さんがトレンドに上がってきたと思ったらマルガリータさんが亡くなったのか…」とファンの悲しみがあふれた。

御嶽海は病気で体調が良くないという知らせを受け、長野に帰郷していたという。秋場所（１４日初日、両国国技館）には出場する。師匠の出羽海親方（元幕内小城ノ花）は「お母さんもそれを望んでいると思う。頑張ることが供養になる」と話した。