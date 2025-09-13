

お金も時間もかけず、ちょっとした特技やこれまでの人生で手に入れてきた知識やスキルを活かす形で事業を立ち上げる「ライフスタイル起業」に、熱い視線が集まっている（写真：AKO／PIXTA）

できるだけ元手をかけず、成長は目指さず、人とも極力関わらない――。そんな“非常識”な起業スタイルがいま、世界で注目されている人生の幸福を追求することを目的とした「ライフスタイル起業」研究の第一人者が解説する、新しい稼ぎ方とは？ 本記事では、高橋勅徳氏の『ライフスタイル起業』から一部抜粋・再編集して紹介する。

事業計画もマーケティングも必要ない

あまりお金も時間もかけず、ちょっとした特技やこれまでの人生で手に入れてきた知識やスキルを活かす形で事業を立ち上げるという、新しい起業スタイル「ライフスタイル起業」が今注目されています。

「ライフスタイル起業」とは、簡単に言ってしまうと、家族との生活や趣味の充実、人生の質の向上を目的とした起業スタイルです。2000年代初頭、主にニュージーランドやオーストラリアの、アウトドアスポーツや観光ガイドを生業とする人たちの幸福度（well-being）が高いことに注目されて提唱されました。

上場してできるだけ会社を大きくする、お金を稼ぐといった、いわゆる企業家が目指す方向とは真逆のスタイルとして注目され、静かに世界に広まりつつあります。

ライフスタイル企業家を端的に表現すると、自分の趣味や特技を利用して起業し、充実した生活を手にした人々となります。日本でいえば、ライフスタイル企業家のイメージに最も近い存在はYouTuberやTikTokerなどの動画配信者でしょうか。

ただ、「一攫千金ではなく、小さな軽いニーズをつかまえて、そこそこのお金を得て毎日の生活を充実させる」という観点から考えると、実は、比較的手に入れやすいスキルで始められる家庭教師や家事代行、あるいは知識や特技を活かしたプログラマー、イラストレーター（同人作家も含む）、デザイナーなどフリーランスの方々も「ライフスタイル起業」の1つと考えることができます。

筆者がライフスタイル企業家に関する研究を読み込んでいくうちに驚かされたのが、多くのライフスタイル企業家が「マーケティング？ 事業計画？ 成長戦略？ それって必要ですか？」と語り、研究者たちも「ライフスタイル企業家には専門的経営知識が欠如しているだけでなく、それらに否定的である」ことが特徴であると指摘していることです。

例えばPetersら（2009）は、多くのライフスタイル企業家に見られる特徴として、低投資・低成長・低関与を指摘しています。低投資・低成長・低関与をよりわかりやすく表現すると、

「できるだけ元手をかけず商売を始めて」（低投資）

「そこそこ稼げる状況を手に入れたらそれ以上を望まず」（低成長）

「自分の幸福を中心に、余計なことはしない」（低関与）

となります。この3つの特徴は、一般的な起業の常識から考えても、企業経営の常識から見ても、「常識外れ」です。

常識外れとはいえ、この特徴を備えた人たちが、ライフスタイル企業家として好きなこと・得意なことを中心に起業して、楽しく充実した生活をしている。つまり確かに彼らの行動は経営や起業の一般常識から見ると「常識外れ」ですが、ライフスタイル起業を目指すのであれば、極めて合理的な行動であると考えるべきでしょう。

実際、筆者が現代日本でひっそりと活動しているライフスタイル企業家を観察していくと、ほとんどの方が低投資＝可能な限り元手をかけず手の届く範囲でビジネスを始めています。彼らが低投資でビジネスを始めるのは、よく考えれば当たり前の2つのメリットをライフスタイル企業家にもたらしてくれるからです。

ライフスタイル企業がもたらす2つのメリット

まず、当たり前のことですが、初期投資が低いと損益分岐点が下がります。

例えば、プログラミングを得意とする人がフリーランスのプログラマーとして開業する場合、自宅をオフィスに転用し、作業を手持ちのパソコンで始めてしまえば、仕事をいくつか受注することができるだけで黒字化できてしまいます（賃貸マンションに居住し、在宅で仕事を受注する場合なら、その月の売り上げが家賃を超えたところで黒字化してしまうでしょう）。

このような形で起業を目指す場合、会社を辞める前に取引先や業界内のつながりから、ある程度の案件を受注できる状況で開業するケースが大半です。彼らは綿密な調査や精緻な計画、現実的な事業計画を作ることはありませんが、極めて低リスクに起業を実現しています。

そもそも「起業に際して設備投資は節税対策になるし、将来の事業成長に必要な経費だから」という、開業前後の税理士やコンサルタントにありがちなアドバイスは、「生活に必要十分な稼ぎ」を実現してから考えても間に合うことです。

一日でも早く「黒字化する＝食べていけるようになる」ことがライフスタイル起業の大前提であり、そのためには「起業前の市場調査・コスト計算・事業計画の作成をしっかり行う」のではなく、「可能な限り低投資で始められるビジネスを探し、それを実現するための条件を整える」ほうが重要であることを、私たちは見落としてしまっているのです。

次に、初期投資費用を下げて可能な限り早く黒字化を実現することで、「事業を安定させる（＝生活を安定させる）ために必要なモノ・コト」に再投資していくサイクルを素早く実行することが可能になります。

例えばライフスタイル企業家の本場であるオセアニア地域のサーフショップの場合、まず重視すべきは人通りの良い目立つ場所＝家賃が高い綺麗な店舗を持つことではなく、「今買ったサーフボードを試せる、海に隣接した場所」＝家賃が安くサーフィンを楽しめる利便性の高い場所に店舗を構えます。

その店舗も、おしゃれな内装を目指す前に、店主おすすめのサーフボードの数を増やしていく、ボードのカスタムのための作業場を充実させることが優先され、黒字化して余剰が生まれてからサーファーたちが集まってトークを楽しめるテーブルセットとコーヒーメーカー一式をそろえるなど、細かな作り込みをしていく（いきなりお金をかけて完璧なお店を目指さない）ことになります。

実際、オーストラリアのサーフショップを調査したWallisら（2020）は、店主たちが経営に際して重視する意思決定基準を“Just want to surf, make boards and party”（ただサーフィンして、ボードを作って、パーティーがしたいだけ）という論文タイトルで端的に表現しています。

お客さま＝サーファーを集めるお店に必要なことは、一緒にサーフィンを楽しめる立地にお店を構え、サーフボードをメンテナンスしたりカスタマイズする作業場と、夜になれば一緒にパーティーを楽しめるスペースを用意することが最優先であると、店主たちは「すでに理解している」のです。

そこそこ稼いだら、それ以上は求めない

さて多くの先行研究が、ライフスタイル企業家は低投資の起業でいち早く黒字化し、お客さまや受注も増え、売り上げも拡大し始めたところで、「これくらいで十分」と意図的に仕事をセーブすることを指摘しています。

実際、私がこれまでに観察してきた例としては、「一人で手に余る案件は受けず、その案件に対応可能な友人に紹介するプログラマーやデザイナー」「家族が生活し、お店を維持するのに十分な稼ぎが得られる固定客がついた時点で、メニューを減らすだけでなく定休日も増やした居酒屋」「常連さんと林道をサイクリングすることを優先した不定期営業の自転車店」といった方々が存在しました。

稼げる時に最大限稼げ！ 成長するために（リスクをとって）投資しろ！ という起業・経営の一般的な常識から考えると、ライフスタイル企業家のこの行動は不可解です。

ところが、これが起業を通じて「幸せ」な状態を維持するという点では合理的な行動であることを指摘しているのが、Petersら（2009）によるベンチャー企業の成長と生活の質（Quality of life）との関係に関する論考です。

起業を決意し、会社を立ち上げたばかりの頃は収入も少なく、仕事に関する混乱も多く、否応なく生活の質は低下します。しかし、固定客を獲得し仕事の受注も安定し、業務ルーティンが確立して会社やお店も黒字化し、生活するには十分な収益が確保できる頃になると生活の質が向上していきます。このタイミングが、いわゆるワーク・ライフ・バランスが両立し、幸福度が上昇し始める時期であるといえます。

ところが、この段階から成長段階に入ったベンチャー企業には、取引銀行、取引企業がそれぞれの事情で「事業を拡大しないか？」と声をかけてくる誘惑が増えていきます。

その声に誘われるまま、借入金を増やし、お店を増やしたり、大きなオフィスを借りて従業員を増やし、営業エリアも広くしていくうちに、私生活を犠牲にせねばならないほど管理業務は増大し、背負わねばならないリスクやコストも拡大し、収入がいくら増えても幸福度が落ち続けるという状態に嵌（はま）ってしまうのです。だからこそPetersらは、起業を通じて幸せを獲得するライフスタイル企業家は、そこそこの稼ぎで「意図的に成長を止める」決断が重要であることを指摘したのです。

他人の都合で働いてはいけない

最後に、一部のライフスタイル企業家に頻繁に見られる特徴として指摘されているのが、低関与＝他者の都合では働かない、という点です。ここで言う「他者」とは、先述の銀行や取引先、お客さまだけでなく、政治家や行政、コンサルタントといった、「自分のビジネス」に関与しようとするすべての他者になります。

通常の起業であっても、ライフスタイル起業であっても、事業が軌道に乗り始める（黒字化して売り上げが伸び始めた）時期になると、お金の匂い（＝ビジネスチャンス）を嗅ぎつけてさまざまな他者（他社）が近寄ってきます。

最初に来るのは、先に触れたような銀行やコンサルタントでしょう（場合によってはセットで来訪します）。彼らは借り入れして支店を出し、設備を拡大し、従業員も新たに採用して、より大きな売り上げを目指しましょうという提案をしてきます。

一見ポジティブかつサポーティブな提案ですが、銀行にとっては借り入れによる利子収入、コンサルタントにとっては事業拡大をサポートしてコンサルティング料が欲しい、というのが本音のところにあります。

確かに、将来的に上場を目指すベンチャー企業の場合、どこかのタイミングで銀行から借り入れを増やしたり、投資家巡りをして増資したりして、事業資金を増やす必要があるでしょう。当然、事業内容が拡大し、考慮に入れねばならないステークホルダーのマネジメント業務が増大し、コンサルタントの手を借りなければならなくなります。

そうこうしているうちに、「事業拡大のための資金」の名目で借金と必要経費がどんどん増えていくことになります。繰り返しとなりますが、このような投資は黒字化への距離を遠くします。もちろん、店舗や設備が増え、従業員を雇うと管理業務が増えてしまいます。

これらは、会社の成長可能性を得るために、企業家当人の業務量とリスクの拡大を背負う意思決定です。どこかで「最適なバランス」があると前向きに考える人もいると思いますが、人の話に乗って事業を拡大することは、「自由に、楽しく生きるために起業した人」にとってはよくよく考えると極めて非合理的な意思決定であることに、注意が必要です。

「そこそこ」で良いはずの事業の内容や規模に介入してきたり、自分の事業と生活に対して負担しか与えない仕事を割り振ってくる「他者」は、ライフスタイル企業家にとって不要な存在です。

だからこそライフスタイル企業家は、通常の企業家が積極的に参加する異業種交流会に参加することも、行政主催の会合への参加や、政治家への陳情やロビー活動にも消極的になります。ライフスタイル企業家に求められるのは、起業を通じて手に入れた「快適な環境」に介入してくる他者とは「距離を取って付き合わない」ことだといえるでしょう。

「低関与」とは「関係の断絶」ではない





ここで注意せねばならないのは、低関与であり関係の断絶ではないことです。

同じ趣味、特技を持ち「楽しいのが一番重要」と価値観を共有できる人とは、ライフスタイル企業家は初めて出会った関係でも親密に接して仲間を増やそうとします。同様に、行政や政治家、銀行やコンサルタントであっても、「自分たちが快適な状況」を作り上げたり、守るためには「適度な関係を維持して、必要な時は利用する」という距離感を維持します。

海でのサーフィンやダイビング、山間部でのトレッキングでビジネスをしている場合、自分を含めて仲間たち＝お客さまと「楽しんでいる」場所が、地域開発などで不可逆的な破壊に見舞われそうな場合は、あえて政治的活動を行い、政治家や社会運動家と密接につながるケースもあります。

実際、筆者が調査を続けてきた沖縄県座間味村のダイビング事業者たちは、沖縄県が推進を図った観光客の増大案には反対運動を展開しつつ、国が制定したエコツーリズム推進を利用してサンゴ礁保全運動を展開しました。

このように必要とあれば面倒事を厭（いと）わぬ姿勢を見せますが、ライフスタイル企業家の判断基準の根幹にあるのはあくまで、「楽しく生活できるのか？」というライフスタイルの充実にあることは、忘れてはならないことだと思います。

（高橋 勅徳 ： 東京都立大学大学院経営学研究科准教授 ）