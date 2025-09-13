◆米女子プロゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権 第２日（１２日、米オハイオ州ＴＰＣリバースベンド＝６８７６ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、４５位で出た岩井千怜（ホンダ）が４連続を含む８バーディー、２ボギーの６６をマークし、６７で回った山下美夢有（花王）とともに通算８アンダーの１４位で週末を迎える。トップとは５打差。

竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は７０で回り５アンダー３１位。７０の吉田優利（エプソン）と７２の西郷真央（島津製作所）は４アンダー４２位。７１の勝みなみ（明治安田）と７３の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は３アンダー５１位。７０の古江彩佳（富士通）は２アンダー６３位で決勝ラウンドに進んだ。

岩井明愛（ホンダ）は７４でイーブンパーの８７位、渋野日向子（サントリー）は７５で１オーバーの１０４位、西村優菜（スターツ）と馬場咲希（サントリー）は２オーバー１１７位、笹生優花（アース製薬）は１２オーバー１４２位で予選落ちした。

６８のシャネティー・ワナセン（タイ）が１３アンダーで首位を守った。ネリー・コルダ（米国）は９アンダーで８位。