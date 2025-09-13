¥í¥Ã¥Æ¡¦Ä¹Åç¹¬Í¤¡ÖÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò»²¹Í¤Ë¡×¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦Ä¹Åç¹¬Í¤¡ÊÉÙ»ÎÂç¡Ë¤Ï¡¢4·î4Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥à¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿DeNAÆó·³Àï¤Ç¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ÂÀïÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È»î¹ç¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢3¡Ý12¤Î6²óÆó»à»°ÎÝ¤Ç´Øº¬Âçµ¤¤ò1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿3µåÌÜ¤Î134¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï·ë¹½¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤âÅê¤²¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç¤â¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤µå¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡6·î14Æü¤Î³ÚÅ·Æó·³Àï°Ê¹ß¤Ï¡¢¡Ö¤è¤êÆóÃÊ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Àª¤¤¤Î³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¹¹¡£150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÁý¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Åè¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âµ°Æ»¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÂÇ¤¿¤ì¤Ë¤¯¤¤³ÑÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆµåÂ®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÑ²½µå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¤Ç¡¢¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Ä¤ò¤º¤é¤·¤ÆÅö¤Æ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¥«¡¼¥Ö¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢Íîº¹¤ÎÂç¤¤¤µå¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤â¤¦£±µå¼ï¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥«¡¼¥Ö¤ò¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤â·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡9·î12Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï1¡Ý6¤Î2²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2²ó¡¦24µå¤òÅê¤²¡¢µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¤è¤ë1ËÜ¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç2¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÅÐÈÄ8»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¡ÖÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Íè¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏËèÆüÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡È½àÈ÷¡É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢¡ ÂÎ¤Å¤¯¤ê
¡¡ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¡Ö¡Ê4·î20Æü¼èºà»þÅÀ¤Ç¡ËÂÎ½Å¤Ç¸À¤¦¤È4¡¢5¥¥í¤ÏÁý¤¨¤Æ¡¢º£¤ÏÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤ºî¶È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µå¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ÏÁý¤·¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡Öº£¤ÏÁý¤ä¤·¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢1²ó¤·¤Ü¤Ã¤Æ2¥¥í¤¯¤é¤¤Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æµå¤Î¥¥ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢9·î9Æü¤Î¼èºà»þÅÀ¤ÇÂÎ½Å¤Ï94¥¥í¡£ÍýÁÛ¤Ï¡Ö93¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÂÎ»éËÃ¤Ï15¡ó¤¯¤é¤¤¹Ô¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂÎ½ÅÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ü¤Ã¤Æ¡¢¾å¤«¤éº¹¤·¤¿»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤è¤ê¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤É¤¦¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¡ÖÍèµ¨¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ò·ë²Ì¤Ç¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ