「決めきれた試合だった」柏DF古賀太陽が神戸戦のスコアレスドローで決意。J１制覇へ向け「拮抗したゲームをものにできるチームに」
J１で2位につける柏レイソルは９月12日、第29節で３位のヴィッセル神戸との上位対決に臨んだ。試合はアウェーの地でゴールを割ることはできず、０−０のドローに終わった。
試合後、最終ラインで奮闘したDF古賀太陽は、無失点に繋がった守備に手応え。相手の強みであったクロス攻撃に対し、チームとして明確な意識を持って臨んでいたと語った。
「クロスから仕留めるところは相手の強みだったと思いますし、今シーズンここまでの映像を見ても、やっぱりそういう形でのゴールはすごく多かった気がする。とにかくフリーの選手を作らないところと、タイトに人に対して強く行くところはみんなで意識できていたのかなと思う」
この日は両ウイングバックが低い位置から守備をスタートさせたことも奏功。「簡単にクロスを上げさせるシーンも少なかったし、相手のやりたい攻撃はうまく阻止できていたシーンが多かったんじゃないかなと思います」と、チームの狙いが機能したことを明かした。
また、押し込まれた場面でのリスク管理には、自身の工夫とチーム全体の連動性を強調する。
「自分ひとりだけじゃなくて、前の選手のプレスバックありきな部分もあるとは思うので。チームとして守れていたのかなという気はします」
一方で、試合の立ち上がりには課題も感じていた。相手がFW大迫勇也をターゲットに圧力をかけてくることは想定内だったが、ボールを拾われてシュートまで持ち込まれる場面があった。
この点については、「立ち上がりの入り方は、自分たちもここまでの課題としてありますけど、そういう１対１のところは、もうひとつ高められるようにしていきたい」と、さらなる向上を誓った。
ピッチコンディションが万全ではないなか、前半はリスクを避ける戦いを選択。その結果、自分たちの時間を長く作ることはできなかったが、「そういう流れの中でも失点せずに前半を終えたことは、ひとつチームとして評価していいことなのかなと思います」と、割り切った戦い方の中で得た成果をポジティブに捉えた。
後半は主導権を握る時間帯を作れていた。それゆえに悔しさも募る。
「本来なら前半から（主導権を握る時間を）もっと長く示したかったなと思うので、そこはやっぱり悔しさも残ります。後半も決定的なシーンはあったし、決めきれた試合だったと思うので、本当にこういう拮抗したゲームで勝ちきれるようなチームになっていかないといけないと感じました」
同じポイントで並ぶ相手との上位対決での勝点１。勝てば首位に浮上できる状況だっただけに、満足できる結果ではない。それでも古賀はJ１優勝へ向けて前を向く。
「終わったことに対して言い続けても仕方ないと思う。まだ今月、僕らは重要な試合が続きますし、本当に落とせない試合が残り９試合続くと思っているので。拮抗したゲームをものにできるようなチームになっていきたいと思います」
この引き分けを糧に、タフな戦いが続くシーズン終盤を勝ち抜く決意を示した。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
