ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の買い越し増加

ＩＭＭ通貨先物９月９日主要国通貨 円の買い越し増加

円 91643枚の買い越し 18385枚の買い越し増

ユーロ 125677枚の買い越し 6085枚の買い越し増

ポンド 33605枚の売り越し 465枚の売り越し増

スイスフラン 28839枚の売り越し 2951枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 5558枚の売り越し 537枚の売り越し増



レバレッジド・ファンズ９月９日主要国通貨 円の売り越し減少

円 49591枚の売り越し 17323枚の売り越し減

ユーロ 8837枚の買い越し 7020枚の買い越し増

ポンド 21012枚の買い越し 288枚の買い越し減

スイスフラン 48枚の買い越し 1584枚の買い越し減

