ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の買い越し増加
ＩＭＭ通貨先物９月９日主要国通貨 円の買い越し増加
円 91643枚の買い越し 18385枚の買い越し増
ユーロ 125677枚の買い越し 6085枚の買い越し増
ポンド 33605枚の売り越し 465枚の売り越し増
スイスフラン 28839枚の売り越し 2951枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数 5558枚の売り越し 537枚の売り越し増
レバレッジド・ファンズ９月９日主要国通貨 円の売り越し減少
円 49591枚の売り越し 17323枚の売り越し減
ユーロ 8837枚の買い越し 7020枚の買い越し増
ポンド 21012枚の買い越し 288枚の買い越し減
スイスフラン 48枚の買い越し 1584枚の買い越し減
