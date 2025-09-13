ＩＭＭ通貨先物９月９日主要国通貨　円の買い越し増加
円　91643枚の買い越し 18385枚の買い越し増
ユーロ　125677枚の買い越し 6085枚の買い越し増
ポンド　33605枚の売り越し 465枚の売り越し増
スイスフラン　28839枚の売り越し 2951枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　5558枚の売り越し 537枚の売り越し増

レバレッジド・ファンズ９月９日主要国通貨　円の売り越し減少
円　49591枚の売り越し 17323枚の売り越し減
ユーロ　8837枚の買い越し 7020枚の買い越し増
ポンド　21012枚の買い越し 288枚の買い越し減
スイスフラン　48枚の買い越し 1584枚の買い越し減