資生堂が運営するヘアメイクアップアカデミー「サブファ（SABFA）」の9代目校長に、同社トップヘアメイクアップアーティストの進藤郁子氏が10月1日付で就任する。

サブファは、将来の美容業界をリードするプロを育成することを目的とし、1986年に開校。第一線で活躍する資生堂ヘアメイクアップアーティストや外部クリエイターが講師を務め、同社が長年培ってきた美容のノウハウを社会に還元することで、優れた技術と感性を持つ人材を輩出している。

今回新校長に就任した進藤氏は、2007年3月にサブファを卒業後、同年4月に資生堂に入社。資生堂ビューティークリエイションセンターに所属し、「MAJOLICA MAJORCA（マジョリカマジョルカ）」のビューティーディレクターとして宣伝広告のヘアメイクや商品開発を担当。多くの女優やタレントから指名を受けるとともに、ファッション誌や美容誌、ニューヨーク、パリ、東京でのコレクションのヘアメイク、美容師向けのセミナーなどを担当。美容業界最高峰のフォトコンテストJHA（Japan Hairdressing Awards）では、大賞部門2013年グランプリ、2012年・2017年準グランプリの受賞経験を持つ。

進藤氏は、「サブファは、高い目標を持つ仲間と切磋琢磨できる『環境』も提供していると自負しています。例えるなら『仲間と共に美の可能性に挑み、徹底的に自分を鍛えるトレーニングジム』。1年後には技術はもちろん、『情熱を帯びた自分』とも出会えるでしょう」とした上で、「サブファの教育は、単に技術を伝えるのではなく、未来を創造する力を育む場であると考えています。私自身も学びを共有しながら、共に成長していきたいと思います」と抱負を述べた。