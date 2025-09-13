週間ランキング【約定回数 増加率】 (9月12日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <6335> 東京機 東証Ｓ 112倍 ( 2,353) 690 ( +70.8 )
２. <8013> ナイガイ 東証Ｓ 76.9倍 ( 1,076) 345 ( +24.1 )
３. <3185> 夢展望 東証Ｇ 61.9倍 ( 6,438) 199 ( +21.3 )
４. <9326> 関通 東証Ｇ 60.8倍 ( 2,067) 549 ( +48.4 )
５. <7640> トップカルチ 東証Ｓ 52.3倍 ( 1,359) 203 ( +26.1 )
６. <9082> 大和自 東証Ｓ 43.4倍 ( 824) 1444 ( +46.6 )
７. <3238> セントラル総 東証Ｓ 36.0倍 ( 540) 438 ( +4.5 )
８. <9425> ＲｅＹｕｕ 東証Ｓ 26.2倍 (24,120) 1016 ( +0.8 )
９. <4650> ＳＤエンター 東証Ｓ 24.9倍 ( 399) 319 ( +7.8 )
10. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ 24.0倍 (13,695) 392 ( +106.3 ) 全固体電池関連
11. <9913> 日邦産業 東証Ｓ 23.4倍 ( 187) 2596 ( +0.0 )
12. <9331> キャスター 東証Ｇ 22.1倍 ( 199) 905 ( -2.5 ) 生成AI関連
13. <5252> 日本ナレッジ 東証Ｇ 21.3倍 ( 64) 1460 ( +10.6 )
14. <7360> オンデック 東証Ｇ 20.5倍 ( 123) 965 ( +11.2 )
15. <4059> まぐまぐ 東証Ｓ 20.1倍 ( 1,529) 699 ( +14.4 )
16. <5031> モイ 東証Ｇ 16.2倍 ( 601) 260 ( -3.3 )
17. <4376> くふうカンパ 東証Ｇ 14.9倍 ( 954) 191 ( +15.8 )
18. <7923> トーイン 東証Ｓ 13.8倍 ( 166) 937 ( +17.4 )
19. <3647> ジー・スリー 東証Ｓ 13.6倍 ( 559) 158 ( +3.3 )
20. <7093> アディッシュ 東証Ｇ 12.9倍 ( 387) 672 ( +11.6 ) サイバーセキュリティ関連
21. <4198> テンダ 東証Ｓ 12.7倍 ( 394) 708 ( +3.4 ) 人工知能関連
22. <6666> リバーエレク 東証Ｓ 12.4倍 ( 569) 459 ( +7.2 )
23. <8254> さいか屋 東証Ｓ 11.4倍 ( 1,318) 539 ( +5.3 )
24. <4644> イマジニア 東証Ｓ 10.3倍 ( 269) 1098 ( +5.8 )
25. <3323> レカム 東証Ｓ 10.3倍 ( 4,715) 124 ( +24.0 )
26. <5256> フュージック 東証Ｇ 10.0倍 ( 120) 2211 ( +0.8 ) 人工知能関連
27. <7804> Ｂ＆Ｐ 東証Ｓ 9.0倍 ( 235) 2563 ( -3.9 )
28. <4319> ＴＡＣ 東証Ｓ 8.2倍 ( 311) 349 ( 0.0 )
29. <4936> アクシージア 東証Ｓ 7.5倍 ( 921) 511 ( +10.4 )
30. <7265> エイケン工業 東証Ｓ 7.3倍 ( 160) 4370 ( +7.4 )
31. <6228> ＪＥＴ 東証Ｓ 7.2倍 ( 2,271) 1027 ( +22.3 ) 半導体製造装置関連
32. <4917> マンダム 東証Ｐ 7.1倍 ( 2,469) 2053 ( +39.7 )
33. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 7.1倍 ( 4,356) 453 ( +17.1 ) 人工知能関連
34. <9980> ＭＲＫＨＬＤ 東証Ｓ 7.0倍 ( 619) 100 ( 0.0 )
35. <9417> スマバ 東証Ｓ 6.6倍 ( 404) 466 ( +3.8 )
36. <5134> ＰＯＰＥＲ 東証Ｇ 6.6倍 ( 324) 1208 ( -6.7 )
37. <6347> プラコー 東証Ｓ 6.6倍 ( 237) 240 ( +7.1 )
38. <7604> 梅の花Ｇ 東証Ｓ 6.2倍 ( 149) 820 ( -0.2 )
39. <2923> サトウ食品 東証Ｓ 6.0倍 ( 60) 9120 ( +17.7 )
40. <6387> サムコ 東証Ｐ 5.8倍 ( 748) 3380 ( +20.2 ) 半導体製造装置関連
41. <2991> ランドネット 東証Ｓ 5.8倍 ( 306) 1462 ( +9.3 )
42. <6336> 石井表記 東証Ｓ 5.7倍 ( 108) 685 ( -1.6 ) 半導体製造装置関連
43. <2929> ファーマＦ 東証Ｐ 5.5倍 ( 1,880) 861 ( -11.1 )
44. <7119> ハルメク 東証Ｇ 5.5倍 ( 285) 1335 ( +8.0 )
45. <3652> ＤＭＰ 東証Ｇ 5.4倍 ( 520) 2217 ( +5.6 ) 半導体関連
46. <3930> はてな 東証Ｇ 5.3倍 ( 206) 1067 ( -22.5 )
47. <4627> ナトコ 東証Ｓ 5.3倍 ( 206) 1651 ( +7.8 )
48. <5337> ダントーＨＤ 東証Ｓ 5.2倍 ( 124) 693 ( +11.6 )
49. <4441> トビラシステ 東証Ｓ 5.1倍 ( 447) 1124 ( -11.9 ) サイバーセキュリティ関連
50. <1433> ベステラ 東証Ｐ 5.1倍 ( 1,112) 1080 ( -13.0 )
株探ニュース