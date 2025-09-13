　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <6335> 東京機　　　　東証Ｓ　　112倍 ( 2,353) 　　690　( +70.8 )　
２. <8013> ナイガイ　　　東証Ｓ 　76.9倍 ( 1,076) 　　345　( +24.1 )　
３. <3185> 夢展望　　　　東証Ｇ 　61.9倍 ( 6,438) 　　199　( +21.3 )　
４. <9326> 関通　　　　　東証Ｇ 　60.8倍 ( 2,067) 　　549　( +48.4 )　
５. <7640> トップカルチ　東証Ｓ 　52.3倍 ( 1,359) 　　203　( +26.1 )　
６. <9082> 大和自　　　　東証Ｓ 　43.4倍 ( 　824)　　1444　( +46.6 )　
７. <3238> セントラル総　東証Ｓ 　36.0倍 ( 　540) 　　438　(　+4.5 )　
８. <9425> ＲｅＹｕｕ　　東証Ｓ 　26.2倍 (24,120)　　1016　(　+0.8 )　
９. <4650> ＳＤエンター　東証Ｓ 　24.9倍 ( 　399) 　　319　(　+7.8 )　
10. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ 　24.0倍 (13,695) 　　392　( +106.3 )　 全固体電池関連
11. <9913> 日邦産業　　　東証Ｓ 　23.4倍 ( 　187)　　2596　(　+0.0 )　
12. <9331> キャスター　　東証Ｇ 　22.1倍 ( 　199) 　　905　(　-2.5 )　 生成AI関連
13. <5252> 日本ナレッジ　東証Ｇ 　21.3倍 (　　64)　　1460　( +10.6 )　
14. <7360> オンデック　　東証Ｇ 　20.5倍 ( 　123) 　　965　( +11.2 )　
15. <4059> まぐまぐ　　　東証Ｓ 　20.1倍 ( 1,529) 　　699　( +14.4 )　
16. <5031> モイ　　　　　東証Ｇ 　16.2倍 ( 　601) 　　260　(　-3.3 )　
17. <4376> くふうカンパ　東証Ｇ 　14.9倍 ( 　954) 　　191　( +15.8 )　
18. <7923> トーイン　　　東証Ｓ 　13.8倍 ( 　166) 　　937　( +17.4 )　
19. <3647> ジー・スリー　東証Ｓ 　13.6倍 ( 　559) 　　158　(　+3.3 )　
20. <7093> アディッシュ　東証Ｇ 　12.9倍 ( 　387) 　　672　( +11.6 )　 サイバーセキュリティ関連
21. <4198> テンダ　　　　東証Ｓ 　12.7倍 ( 　394) 　　708　(　+3.4 )　 人工知能関連
22. <6666> リバーエレク　東証Ｓ 　12.4倍 ( 　569) 　　459　(　+7.2 )　
23. <8254> さいか屋　　　東証Ｓ 　11.4倍 ( 1,318) 　　539　(　+5.3 )　
24. <4644> イマジニア　　東証Ｓ 　10.3倍 ( 　269)　　1098　(　+5.8 )　
25. <3323> レカム　　　　東証Ｓ 　10.3倍 ( 4,715) 　　124　( +24.0 )　
26. <5256> フュージック　東証Ｇ 　10.0倍 ( 　120)　　2211　(　+0.8 )　 人工知能関連
27. <7804> Ｂ＆Ｐ　　　　東証Ｓ　　9.0倍 ( 　235)　　2563　(　-3.9 )　
28. <4319> ＴＡＣ　　　　東証Ｓ　　8.2倍 ( 　311) 　　349　(　 0.0 )　
29. <4936> アクシージア　東証Ｓ　　7.5倍 ( 　921) 　　511　( +10.4 )　
30. <7265> エイケン工業　東証Ｓ　　7.3倍 ( 　160)　　4370　(　+7.4 )　
31. <6228> ＪＥＴ　　　　東証Ｓ　　7.2倍 ( 2,271)　　1027　( +22.3 )　 半導体製造装置関連
32. <4917> マンダム　　　東証Ｐ　　7.1倍 ( 2,469)　　2053　( +39.7 )　
33. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ　　7.1倍 ( 4,356) 　　453　( +17.1 )　 人工知能関連
34. <9980> ＭＲＫＨＬＤ　東証Ｓ　　7.0倍 ( 　619) 　　100　(　 0.0 )　
35. <9417> スマバ　　　　東証Ｓ　　6.6倍 ( 　404) 　　466　(　+3.8 )　
36. <5134> ＰＯＰＥＲ　　東証Ｇ　　6.6倍 ( 　324)　　1208　(　-6.7 )　
37. <6347> プラコー　　　東証Ｓ　　6.6倍 ( 　237) 　　240　(　+7.1 )　
38. <7604> 梅の花Ｇ　　　東証Ｓ　　6.2倍 ( 　149) 　　820　(　-0.2 )　
39. <2923> サトウ食品　　東証Ｓ　　6.0倍 (　　60)　　9120　( +17.7 )　
40. <6387> サムコ　　　　東証Ｐ　　5.8倍 ( 　748)　　3380　( +20.2 )　 半導体製造装置関連
41. <2991> ランドネット　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　306)　　1462　(　+9.3 )　
42. <6336> 石井表記　　　東証Ｓ　　5.7倍 ( 　108) 　　685　(　-1.6 )　 半導体製造装置関連
43. <2929> ファーマＦ　　東証Ｐ　　5.5倍 ( 1,880) 　　861　( -11.1 )　
44. <7119> ハルメク　　　東証Ｇ　　5.5倍 ( 　285)　　1335　(　+8.0 )　
45. <3652> ＤＭＰ　　　　東証Ｇ　　5.4倍 ( 　520)　　2217　(　+5.6 )　 半導体関連
46. <3930> はてな　　　　東証Ｇ　　5.3倍 ( 　206)　　1067　( -22.5 )　
47. <4627> ナトコ　　　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　206)　　1651　(　+7.8 )　
48. <5337> ダントーＨＤ　東証Ｓ　　5.2倍 ( 　124) 　　693　( +11.6 )　
49. <4441> トビラシステ　東証Ｓ　　5.1倍 ( 　447)　　1124　( -11.9 )　 サイバーセキュリティ関連
50. <1433> ベステラ　　　東証Ｐ　　5.1倍 ( 1,112)　　1080　( -13.0 )　

株探ニュース