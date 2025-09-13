

●今週の業種別騰落率ランキング



※9月12日終値の9月5日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 27 業種 値下がり： 6 業種

東証プライム：1616銘柄 値上がり： 979 銘柄 値下がり： 618 銘柄 変わらず他： 19 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 情報・通信業(0275) +5.21 エニーカラー <5032> 、エニグモ <3665> 、ＳＢＧ <9984>

２. その他製品(0269) +4.97 任天堂 <7974> 、フルヤ金属 <7826> 、ＴＯＰＰＡＮ <7911>

３. 電気機器(0266) +4.97 キオクシア <285A> 、コクサイエレ <6525> 、アドテスト <6857>

４. 非鉄金属(0263) +3.25 ＪＸ金属 <5016> 、ＳＷＣＣ <5805> 、フジクラ <5803>

５. 不動産業(0282) +3.12 パーク２４ <4666> 、アズーム <3496> 、空港施設 <8864>

６. 電気・ガス(0270) +2.79 関西電 <9503> 、レノバ <9519> 、イーレックス <9517>

７. 機械(0265) +2.31 サムコ <6387> 、ＴＯＷＡ <6315> 、日進工具 <6157>

８. その他金融業(0281) +1.89 ネットプロ <7383> 、アイフル <8515> 、日本取引所 <8697>

９. 証券・商品(0279) +1.70 ＪＩＡ <7172> 、大和 <8601> 、野村 <8604>

10. 建設業(0253) +1.52 東京エネシス <1945> 、東建コーポ <1766> 、北陸電工 <1930>

11. ゴム製品(0260) +1.35 ＴＯＹＯ <5105> 、住友ゴ <5110> 、オカモト <5122>

12. 倉庫・運輸(0274) +1.18 上組 <9364> 、渋沢倉 <9304> 、住友倉 <9303>

13. ガラス・土石(0261) +1.10 ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、日東紡 <3110> 、東洋炭素 <5310>

14. 鉱業(0252) +1.05 ＩＮＰＥＸ <1605>

15. 水産・農林業(0251) +1.01 ホクト <1379> 、ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333>

16. 精密機器(0268) +0.91 東京計器 <7721> 、インターアク <7725> 、リガクＨＤ <268A>

17. 銀行業(0278) +0.87 清水銀 <8364> 、琉球銀 <8399> 、千葉興 <8337>

18. 石油・石炭(0259) +0.78 富士石油 <5017> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

19. 化学(0257) +0.59 マンダム <4917> 、レゾナック <4004> 、デクセリ <4980>

20. 小売業(0277) +0.58 ＪＩＮＳＨＤ <3046> 、アインＨＤ <9627> 、トレファク <3093>

21. サービス業(0283) +0.56 りたりこ <7366> 、ＩＲジャパン <6035> 、Ｊマテリアル <6055>

22. 金属製品(0264) +0.43 ホッカンＨＤ <5902> 、トーカロ <3433> 、ＲＳテクノ <3445>

23. 海運業(0272) +0.34 ユナイテド海 <9110> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>

24. 陸運業(0271) +0.28 ニッコンＨＤ <9072> 、西武ＨＤ <9024> 、神奈交 <9081>

25. 空運業(0273) +0.23 ＪＡＬ <9201>

26. 保険業(0280) +0.14 ライフネット <7157> 、アニコムＨＤ <8715> 、かんぽ生命 <7181>

27. パルプ・紙(0256) +0.03 特種東海 <3708> 、レンゴー <3941> 、大王紙 <3880>

28. 卸売業(0276) -0.19 Ｂガレージ <3180> 、トーホー <8142> 、サンリオ <8136>

29. 繊維製品(0255) -0.33 セーレン <3569> 、ホギメデ <3593> 、ワールド <3612>

30. 医薬品(0258) -0.53 住友ファーマ <4506> 、協和キリン <4151> 、ＪＣＲファ <4552>

31. 食料品(0254) -0.94 ファーマＦ <2929> 、Ｌドリンク <2585> 、キリンＨＤ <2503>

32. 輸送用機器(0267) -1.54 ブレーキ <7238> 、シマノ <7309> 、ティラド <7236>

33. 鉄鋼(0262) -2.05 エンビプロ <5698> 、愛知鋼 <5482> 、日本製鉄 <5401>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

